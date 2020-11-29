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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Удинезе
Лацио - Удинезе: обзор матча 29 ноября 2020
Лацио
29.11.2020, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 3
Завершен
Удинезе
74'
Ч. Иммобиле (П)
18'
Т. Арслан
45+3'
И. Пуссетто
71'
Ф. Форестьери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Удинезе
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
90'
+3
80'
Замена
Уолес
️️️️
Ф. Форестьери
Желтая карточка
Л. Лейва
77'
Замена
А. Перейра
️️️️
Патрик
76'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ч. Иммобиле
74'
73'
Желтая карточка
Х. Муссо
71'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Форестьери
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Л. Альберто
63'
57'
Замена
М. Яяло
️️️️
М. Зеегелар
57'
Замена
Н. Молина
️️️️
Т. Арслан
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Катальди
46'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
М. Пароло
46'
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Фарес
46'
45'
+3
Желтая карточка
Самир
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
И. Пуссетто
Пас отдал
Р. Де Пауль
45'
Желтая карточка
Р. Перейра
Желтая карточка
М. Фарес
45'
32'
Желтая карточка
Т. Арслан
18'
ГОЛ! 0:1!
Т. Арслан
Пас отдал
Р. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Удинезе
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Науэль Молина
ПЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
15
Уолес
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-2-1-3
1
Стракоша
26
Раду
15
Ачерби
4
Патрик
29
Лаццари
32
Катальди
16
Пароло
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
93
Фарес
4-3-2-1
1
Муссо
50
Бекао
33
Самир
17
Нуйтинк
4
Зеегелар
30
Арслан
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
23
Пуссетто
37
Перейра
45
Форестьери
93
Фарес
77
Марушич
77
Марушич
93
Фарес
32
Катальди
6
Лейва
6
Лейва
32
Катальди
16
Пароло
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
16
Пароло
4
Патрик
8
Перейра
8
Перейра
4
Патрик
18
Альберто
10
Кайседо
10
Кайседо
18
Альберто
30
Арслан
2
Молина
2
Молина
30
Арслан
45
Форестьери
15
Уолес
15
Уолес
45
Форестьери
4
Зеегелар
18
Яяло
18
Яяло
4
Зеегелар
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
55
Алессио Фурланетто
ВР
33
Джаван Андерсон
ПЗ
25
Пепе Рейна
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
22
Петар Мичин
ЦФ
20
Мартин Палумбо
ЦП
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
33
Джаван Андерсон
ПЗ
25
Пепе Рейна
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
Остались в запасе
22
Петар Мичин
ЦФ
20
Мартин Палумбо
ЦП
12
Мануэль Гаспарини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Лацио - Удинезе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
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