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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Удинезе
Лацио - Удинезе: обзор матча 09 мая 2009
Лацио
09.05.2009, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 3
Завершен
Удинезе
56'
Т. Рокки
60'
А. Флоро Флорес
70'
Г. Д'Агостино
87'
Ф. Квальярелла (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Удинезе
Вторая желтая
К. Брокки
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
К. Брокки
Замена
А. Лукович
️️️️
Д. Паскуале
Замена
М. Меньи
️️️️
У. Дабо
ГОЛ! 1:2!
Г. Д'Агостино
Замена
С. Маури
️️️️
С. Дель Неро
ГОЛ! 1:1!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
Д. Паскуале
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 1:0!
Т. Рокки
Пас отдал
М. Сарате
Замена
К. Брокки
️️️️
Л. Де Сильвестри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
31
Симоне Дель Неро
ЛП
6
Усман Дабо
ЦП
27
Матузалем
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
18
Томмазо Рокки
(К)
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
(К)
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
88
Гекхан Инлер
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
3
Симоне Пепе
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
23
Мурад Меньи
АП
18
Либор Козак
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
3
Луиджи Сала
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-4-2
16
Муслера
26
Раду
14
Розегнал
13
Сивилья
29
Де Сильвестри
31
Дель Неро
6
Дабо
27
Матузалем
2
Лихтштайнер
9
Сарате
18
Рокки
4-3-3
1
Ханданович
22
Исла
6
Домицци
25
Сапата
26
Паскуале
88
Инлер
10
Д'Агостино
27
Асамоа
27
Квальярелла
3
Пепе
4
Санчес
31
Дель Неро
6
Маури
6
Маури
31
Дель Неро
29
Де Сильвестри
32
Брокки
32
Брокки
29
Де Сильвестри
6
Дабо
23
Меньи
23
Меньи
6
Дабо
26
Паскуале
3
Лукович
3
Лукович
26
Паскуале
4
Санчес
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
4
Санчес
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Лацио - Удинезе
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Никола Стефанини
(Прато)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
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