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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лацио
Удинезе - Лацио: обзор матча 07 января 2024
Удинезе
07.01.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
59'
Уолес
12'
Л. Пеллегрини
76'
М. Весино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Лацио
Желтая карточка
Н. Перес
90'
+1
87'
Замена
А. Романьоли
️️️️
М. Хила
Замена
К. Дэвис
️️️️
З. Ловрич
83'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Т. Кристенсен
83'
76'
ГОЛ! 1:2!
М. Весино
Пас отдал
Ф. Андерсон
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Ф. Эбоселе
75'
68'
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
68'
Замена
М. Лаццари
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
И. Саксесс
️️️️
Л. Лукка
67'
ГОЛ! 1:1!
Уолес
Пас отдал
З. Ловрич
59'
58'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
46'
Желтая карточка
М. Хила
Замена
А. Камара
️️️️
А. Масина
46'
46'
Замена
М. Весино
️️️️
Д. Камада
46'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Г. Исаксен
Желтая карточка
Ж. Феррейра
44'
40'
Желтая карточка
Д. Камада
Желтая карточка
А. Масина
38'
Желтая карточка
М. Пайеро
35'
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
Т. Кристенсен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
37
Роберто Перейра
(К)
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
(К)
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Даичи Камада
АП
11
Густав Исаксен
ПП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Педро
ПВ
77
Сана Фернандеш
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Окойе
13
Феррейра
18
Перес
31
Кристенсен
25
Масина
15
Уолес
2
Эбоселе
4
Ловрич
22
Пайеро
37
Перейра
20
Лукка
3-1-3-2-1
49
Проведель
77
Марушич
34
Хила
4
Патрик
6
Ровелла
11
Исаксен
6
Гендузи
3
Пеллегрини
18
Камада
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
25
Масина
11
Камара
11
Камара
25
Масина
2
Эбоселе
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
2
Эбоселе
31
Кристенсен
10
Товен
10
Товен
31
Кристенсен
4
Ловрич
9
Дэвис
9
Дэвис
4
Ловрич
20
Лукка
90
Саксесс
90
Саксесс
20
Лукка
34
Хила
26
Романьоли
26
Романьоли
34
Хила
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
18
Камада
15
Весино
15
Весино
18
Камада
11
Исаксен
7
Андерсон
7
Андерсон
11
Исаксен
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
Главный тренер
Андреа Соттиль
35
Христос Мандас
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
77
Сана Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
77
Сана Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Удинезе - Лацио
5
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
22
Офсайды
0
1
Количество передач
388
447
Сейвы
0
1
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.79
0.5
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Лука Сакки
Стадион:
Удинезе Арена
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