Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лацио
Удинезе - Лацио: обзор матча 20 апреля 2013
Удинезе
20.04.2013, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
19'
А. Ди Натале
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Лацио
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
П. Зелински
85'
82'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Замена
М. Ранеги
️️️️
А. Ди Натале
80'
73'
Замена
С. Флоккари
️️️️
С. Маури
70'
Желтая карточка
Эдерсон
Желтая карточка
М. Домицци
68'
61'
Замена
Эдерсон
️️️️
М. Станкявичус
61'
Замена
Эрнанес
️️️️
К. Ледесма
55'
Желтая карточка
К. Ледесма
Желтая карточка
А. Лаццари
54'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
Г. Энрике Силва
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
34
Габриэль Энрике Силва
ЛП
10
Андреа Лаццари
ОП
25
Аллан
ОП
10
Петр Зелински
АП
37
Роберто Перейра
АП
8
Душан Баста
ПП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ОП
12
Огений Онази
ОП
6
Стефано Маури
(К)
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Мариус Станкявичус
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
92
Матиас Кампос
ЦП
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Лацио
0
Тициано Скарфанья
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Бркич
5
Данило
6
Домицци
4
Бенатиа
10
Лаццари
25
Аллан
34
Энрике Силва
8
Баста
37
Перейра
10
Зелински
10
Ди Натале
3-2-3-1-1
22
Маркетти
13
Сиани
3
Андре Диас
20
Бьява
24
Ледесма
12
Онази
18
Станкявичус
87
Кандрева
15
Гонсалес
6
Маури
11
Клозе
10
Зелински
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
10
Зелински
10
Ди Натале
13
Ранеги
13
Ранеги
10
Ди Натале
18
Станкявичус
10
Эдерсон
10
Эдерсон
18
Станкявичус
24
Ледесма
10
Эрнанес
10
Эрнанес
24
Ледесма
6
Маури
10
Флоккари
10
Флоккари
6
Маури
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
92
Матиас Кампос
ЦП
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
0
Тициано Скарфанья
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Лука Крекко
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
92
Матиас Кампос
ЦП
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Остались в запасе
0
Тициано Скарфанья
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Лука Крекко
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Удинезе - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Удинезе
Лацио
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+