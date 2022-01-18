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Расписание матчей
Италия. Кубок
Лацио - Удинезе
Лацио - Удинезе: обзор матча 18 января 2022
Лацио
18.01.2022, вторник, 19:30
Италия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Удинезе
106'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лацио - Удинезе
Желтая карточка
Р. Моро
118'
117'
Желтая карточка
Т. Арслан
Замена
Д. Вавро
️️️️
Патрик
115'
Желтая карточка
Э. Хюсай
110'
110'
Желтая карточка
Б. Соппи
109'
Замена
Б. Нуйтинк
️️️️
Н. Перес
109'
Замена
И. Несторовски
️️️️
И. Пуссетто
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Д. Катальди
106'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
Ф. Андерсон
103'
101'
Желтая карточка
Н. Перес
Желтая карточка
Ф. Андерсон
97'
91'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Уолес
Замена
Э. Хюсай
️️️️
А. Марушич
80'
Желтая карточка
Д. Катальди
78'
77'
Замена
Т. Арслан
️️️️
М. Яяло
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
В. Мурики
71'
67'
Замена
Бету
️️️️
И. Саксесс
Желтая карточка
Патрик
63'
Желтая карточка
Л. Фелипе
52'
48'
Желтая карточка
И. Пуссетто
Замена
Р. Моро
️️️️
М. Дзакканьи
46'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
46'
42'
Желтая карточка
М. Зеегелар
10'
Желтая карточка
Р. Бекао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
4
Марвин Зеегелар
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
10
Лазар Самарджич
ЛВ
15
Уолес
ОП
18
Мато Яяло
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Романо Флориани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Джони
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
50
Марко Бертини
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
23
Бету
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
69
Симоне Янези
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
77
Марушич
5
Фелипе
4
Патрик
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
7
Андерсон
18
Альберто
10
Дзакканьи
19
Мурики
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
18
Перес
4
Зеегелар
50
Бекао
2
Соппи
15
Уолес
13
Удогие
18
Яяло
23
Пуссетто
10
Самарджич
90
Саксесс
4
Патрик
3
Вавро
3
Вавро
4
Патрик
77
Марушич
4
Хюсай
4
Хюсай
77
Марушич
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
7
Андерсон
15
Ромеро
15
Ромеро
7
Андерсон
10
Дзакканьи
18
Моро
18
Моро
10
Дзакканьи
19
Мурики
9
Иммобиле
9
Иммобиле
19
Мурики
18
Перес
17
Нуйтинк
17
Нуйтинк
18
Перес
15
Уолес
17
Макенго
17
Макенго
15
Уолес
18
Яяло
30
Арслан
30
Арслан
18
Яяло
90
Саксесс
23
Бету
23
Бету
90
Саксесс
23
Пуссетто
90
Несторовски
90
Несторовски
23
Пуссетто
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
15
Романо Флориани
ЦЗ
50
Марко Бертини
ЦП
24
Джони
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
99
Эдоардо Пьяна
ВР
69
Симоне Янези
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
15
Романо Флориани
ЦЗ
50
Марко Бертини
ЦП
24
Джони
ЛВ
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
69
Симоне Янези
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Лацио - Удинезе
6
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
6
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
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