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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лацио
Удинезе - Лацио: обзор матча 29 апреля 2012
Удинезе
29.04.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
69'
А. Ди Натале
90+4'
Р. Перейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Лацио
+9
Желтая карточка
Л. Скалони
+5
Красная карточка
А. Диас
ГОЛ! 2:0!
Р. Перейра
Пас отдал
Д. Баста
+4
Желтая карточка
М. Бенатиа
Замена
Г. Торже
️️️️
А. Ди Натале
Желтая карточка
А. Ди Натале
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Д. Фаббрини
Замена
Л. Козак
️️️️
Х. Гарридо
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
М. Домицци
Замена
Р. Перейра
️️️️
А. Абди
Желтая карточка
Л. Цана
Желтая карточка
Д. Пинци
+2
Замена
М. Диаките
️️️️
Д. Бьява
Травма
Д. Бьява
Желтая карточка
Д. Фаббрини
Замена
Л. Цана
️️️️
Матузалем
Травма
Матузалем
Желтая карточка
А. Абди
20'
Желтая карточка
Матузалем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
26
Джиованни Паскуале
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
31
Диего Фаббрини
АП
8
Душан Баста
ПП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Лионель Скалони
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
22
Хавьер Гарридо
ЛП
27
Матузалем
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
6
Стефано Маури
АП
15
Альваро Гонсалес
ПП
18
Томмазо Рокки
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
26
Энрико Дзампа
ЦП
30
Эмилиано Альфаро
АП
18
Либор Козак
ЦФ
3-5-1-1
1
Ханданович
6
Домицци
5
Данило
4
Бенатиа
26
Паскуале
27
Асамоа
3
Пинци
22
Абди
8
Баста
31
Фаббрини
10
Ди Натале
4-4-1-1
22
Маркетти
25
Конко
20
Бьява
3
Андре Диас
5
Скалони
15
Гонсалес
27
Матузалем
24
Ледесма
22
Гарридо
6
Маури
18
Рокки
10
Ди Натале
8
Торже
8
Торже
10
Ди Натале
31
Фаббрини
6
Фернандес
6
Фернандес
31
Фаббрини
22
Абди
37
Перейра
37
Перейра
22
Абди
27
Матузалем
27
Цана
27
Цана
27
Матузалем
20
Бьява
23
Диаките
23
Диаките
20
Бьява
22
Гарридо
18
Козак
18
Козак
22
Гарридо
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
26
Энрико Дзампа
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Лучано Дзаури
ПЗ
30
Эмилиано Альфаро
АП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Остались в запасе
26
Энрико Дзампа
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Лучано Дзаури
ПЗ
30
Эмилиано Альфаро
АП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Удинезе - Лацио
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 22:40 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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