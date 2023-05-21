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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лацио
Удинезе - Лацио: обзор матча 21 мая 2023
Удинезе
21.05.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
61'
Ч. Иммобиле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Лацио
Желтая карточка
Я. Бийол
90'
+2
Замена
Вивальду
️️️️
Бету
87'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Л. Самарджич
87'
87'
Замена
Т. Башич
️️️️
М. Дзакканьи
75'
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Лаццари
Желтая карточка
Р. Перейра
71'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Т. Арслан
70'
Замена
М. Зеегелар
️️️️
И. Удогие
70'
61'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ч. Иммобиле
46'
Замена
Педро
️️️️
Ф. Андерсон
Желтая карточка
И. Удогие
39'
22'
Желтая карточка
Ф. Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
АП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
10
Флориан Товен
ПВ
9
Вивальду
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Диего Гонсалес
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Сильвестри
13
Удогие
18
Перес
15
Бийол
25
Масина
15
Уолес
30
Арслан
4
Ловрич
37
Перейра
10
Самарджич
23
Бету
4-2-3-1
49
Проведель
4
Хюсай
16
Казале
26
Романьоли
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
15
Весино
10
Дзакканьи
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
13
Удогие
4
Зеегелар
4
Зеегелар
13
Удогие
10
Самарджич
10
Товен
10
Товен
10
Самарджич
23
Бету
9
Вивальду
9
Вивальду
23
Бету
30
Арслан
90
Несторовски
90
Несторовски
30
Арслан
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
10
Дзакканьи
19
Башич
19
Башич
10
Дзакканьи
7
Андерсон
9
Педро
9
Педро
7
Андерсон
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Соттиль
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
22
Маттео Кансельери
ПВ
7
Диего Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
22
Маттео Кансельери
ПВ
7
Диего Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Удинезе - Лацио
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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