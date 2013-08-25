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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Удинезе
Лацио - Удинезе: обзор матча 25 августа 2013
Лацио
25.08.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
13'
Эрнанес
16'
А. Кандрева (П)
60'
Л. Муриэль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Удинезе
90'
+5
Желтая карточка
М. Домицци
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
90'
+1
Замена
С. Флоккари
️️️️
М. Клозе
83'
Замена
О. Онази
️️️️
А. Гонсалес
76'
68'
Замена
П. Зелински
️️️️
Д. Пинци
66'
Травма
Д. Пинци
Желтая карточка
Л. Билья
62'
60'
ГОЛ! 2:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
А. Лаццари
59'
Замена
А. Лаццари
️️️️
Р. Перейра
46'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Ди Натале
Замена
А. Диас
️️️️
Л. Цана
46'
Желтая карточка
Эрнанес
34'
16'
Желтая карточка
И. Келава
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Кандрева
16'
ГОЛ! 1:0!
Эрнанес
Пас отдал
М. Клозе
13'
Желтая карточка
Д. Новаретти
7'
1'
Желтая карточка
Налдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
(К)
ЛЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛВ
15
Альваро Гонсалес
ОП
6
Лукас Билья
ОП
10
Эрнанес
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
70
Майкосуэл
АП
37
Роберто Перейра
АП
8
Душан Баста
ПП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Маркетти
26
Раду
6
Новаретти
27
Цана
39
Каванда
15
Гонсалес
6
Билья
87
Кандрева
19
Лулич
10
Эрнанес
11
Клозе
3-4-2-1
25
Келава
6
Домицци
5
Данило
5
Налдо
8
Баста
3
Пинци
7
Агьеманг-Баду
26
Паскуале
70
Майкосуэл
37
Перейра
10
Ди Натале
27
Цана
3
Андре Диас
3
Андре Диас
27
Цана
15
Гонсалес
12
Онази
12
Онази
15
Гонсалес
11
Клозе
10
Флоккари
10
Флоккари
11
Клозе
3
Пинци
10
Зелински
10
Зелински
3
Пинци
37
Перейра
10
Лаццари
10
Лаццари
37
Перейра
10
Ди Натале
10
Муриэль
10
Муриэль
10
Ди Натале
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
1
Томас Стракоша
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
16
Жадсон
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
25
Аллан
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
25
Аллан
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Лацио - Удинезе
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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