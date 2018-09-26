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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лацио
Удинезе - Лацио: обзор матча 26 сентября 2018
Удинезе
26.09.2018, среда, 20:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
80'
Б. Нуйтинк
61'
Ф. Ачерби
66'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Лацио
90'
+6
Желтая карточка
Т. Стракоша
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
90'
+1
89'
Желтая карточка
Р. Дурмиси
86'
Желтая карточка
Баштуш
Желтая карточка
И. Пуссетто
85'
85'
Желтая карточка
М. Бадель
80'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 1:2!
Б. Нуйтинк
Пас отдал
Р. Де Пауль
80'
75'
Замена
Баштуш
️️️️
Л. Фелипе
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
А. Барак
73'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
Д. Мачис
67'
66'
ГОЛ! 0:2!
Х. Корреа
Пас отдал
Р. Дурмиси
61'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ачерби
56'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
С. Лулич
56'
Замена
Р. Дурмиси
️️️️
Ф. Кайседо
42'
Желтая карточка
С. Лулич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Удинезе
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
3-4-2-1
1
Скуффет
5
Троост-Эконг
17
Нуйтинк
33
Самир
7
Де Пауль
8
Мандрагора
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
11
Мачис
72
Барак
15
Ласанья
4-3-1-2
1
Стракоша
5
Фелипе
15
Ачерби
4
Патрик
13
Уоллес
16
Пароло
47
Бадель
19
Лулич
18
Альберто
32
Корреа
10
Кайседо
11
Мачис
23
Пуссетто
23
Пуссетто
11
Мачис
72
Барак
91
Теодорчик
91
Теодорчик
72
Барак
5
Фелипе
15
Баштуш
15
Баштуш
5
Фелипе
10
Кайседо
22
Дурмиси
22
Дурмиси
10
Кайседо
19
Лулич
9
Иммобиле
9
Иммобиле
19
Лулич
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Удинезе - Лацио
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
1 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
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