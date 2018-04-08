Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лацио
Удинезе - Лацио: обзор матча 08 апреля 2018
Удинезе
08.04.2018, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
13'
К. Ласанья
27'
Ч. Иммобиле
37'
Л. Альберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Лацио
90'
+4
Желтая карточка
А. Мургиа
75'
Желтая карточка
Ф. Андерсон
37'
ГОЛ! 1:2!
Л. Альберто
Пас отдал
Ч. Иммобиле
27'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 1:0!
К. Ласанья
Пас отдал
Й. Стригер Ларсен
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Андрия Балич
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-3-1-2
1
Биццарри
6
Аднан
5
Данило
33
Самир
17
Нуйтинк
21
Янкто
17
Стригер Ларсен
14
Балич
72
Барак
11
Лопес
15
Ласанья
4-3-2-1
1
Стракоша
77
Марушич
6
де Врей
5
Фелипе
15
Баштуш
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
19
Лулич
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
6
Сванте Ингелссон
АП
7
Франческо Дзампано
ПЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
7
Франческо Дзампано
ПЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Удинезе - Лацио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Удинезе
Лацио
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:42
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:42
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+