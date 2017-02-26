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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Удинезе
Лацио - Удинезе: обзор матча 26 февраля 2017
Лацио
26.02.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
72'
Ч. Иммобиле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Удинезе
90'
+2
Желтая карточка
Я. Янкто
Замена
Уоллес
️️️️
Ш. Раду
79'
78'
Желтая карточка
Данило
74'
Замена
С. Перица
️️️️
Ридер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Иммобиле
72'
71'
Желтая карточка
А. Аднан
66'
Замена
А. Аднан
️️️️
С. Кумс
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
Патрик
60'
Замена
Д. Баста
️️️️
У. Худт
60'
59'
Замена
С. Фофана
️️️️
С. Теро
Желтая карточка
С. де Врей
54'
Желтая карточка
У. Худт
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
11
Алессандро Мургиа
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
33
Самир
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Свен Кумс
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ПП
77
Сирил Теро
ЛФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Ридер
РФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Иван Варгич
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
99
Абукар Мохамед
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
29
Худт
6
де Врей
26
Раду
4
Патрик
19
Лулич
11
Мургиа
16
Пароло
7
Андерсон
9
Иммобиле
17
Кейта
4-3-3
1
Карнезис
30
Видмер
27
Фелипе
5
Данило
33
Самир
7
Агьеманг-Баду
24
Кумс
21
Янкто
10
Ридер
91
Сапата
77
Теро
29
Худт
8
Баста
8
Баста
29
Худт
26
Раду
13
Уоллес
13
Уоллес
26
Раду
4
Патрик
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
4
Патрик
24
Кумс
6
Аднан
6
Аднан
24
Кумс
77
Теро
42
Фофана
42
Фофана
77
Теро
10
Ридер
18
Перица
18
Перица
10
Ридер
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
99
Абукар Мохамед
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
99
Абукар Мохамед
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Лацио - Удинезе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Олимпико
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