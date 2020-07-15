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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лацио
Удинезе - Лацио: обзор матча 15 июля 2020
Удинезе
15.07.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Лацио
83'
Желтая карточка
Л. Альберто
Замена
Самир
️️️️
Б. Нуйтинк
83'
79'
Замена
А. Андерсон
️️️️
М. Лаццари
79'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
Ф. Кайседо
74'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Фелипе
Замена
Х. тер Авест
️️️️
К. Сема
68'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
С. Окака-Чука
68'
51'
Замена
Баштуш
️️️️
Ш. Раду
51'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
Джони
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
45'
+1
Замена
Уолес
️️️️
М. Яяло
45'
+1
39'
Желтая карточка
Л. Фелипе
16'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
Желтая карточка
С. Окака-Чука
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Мартин Палумбо
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
15
Уолес
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
49
Жорже Силва
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
52
Лука Фальбо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3-5-2
1
Муссо
50
Бекао
87
Де Майо
17
Нуйтинк
12
Сема
7
Де Пауль
18
Яяло
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
15
Ласанья
77
Окака-Чука
4-2-2-2
1
Стракоша
29
Лаццари
15
Ачерби
26
Раду
5
Фелипе
22
Милинкович-Савич
16
Пароло
18
Альберто
24
Джони
9
Иммобиле
10
Кайседо
12
Сема
5
тер Авест
5
тер Авест
12
Сема
17
Нуйтинк
33
Самир
33
Самир
17
Нуйтинк
18
Яяло
15
Уолес
15
Уолес
18
Яяло
77
Окака-Чука
91
Теодорчик
91
Теодорчик
77
Окака-Чука
29
Лаццари
28
Андерсон
28
Андерсон
29
Лаццари
26
Раду
15
Баштуш
15
Баштуш
26
Раду
24
Джони
94
Лукаку
94
Лукаку
24
Джони
5
Фелипе
32
Катальди
32
Катальди
5
Фелипе
10
Кайседо
11
Адеканье
11
Адеканье
10
Кайседо
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
20
Мартин Палумбо
ЦП
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
61
Марко Балларини
ЦП
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
33
Джаван Андерсон
ПЗ
49
Жорже Силва
ВР
52
Лука Фальбо
ЦЗ
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
20
Мартин Палумбо
ЦП
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
61
Марко Балларини
ЦП
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
33
Джаван Андерсон
ПЗ
49
Жорже Силва
ВР
52
Лука Фальбо
ЦЗ
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Удинезе - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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