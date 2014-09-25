Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Удинезе
Лацио - Удинезе: обзор матча 25 сентября 2014
Лацио
25.09.2014, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
26'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Удинезе
Желтая карточка
С. Лулич
88'
81'
Замена
Н. Бельмонте
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
Б. Кейта
️️️️
Э. Брафхайд
76'
65'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
С. Теро
Замена
С. Лулич
️️️️
К. Ледесма
59'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
Ф. Андерсон
46'
45'
+1
Желтая карточка
П. Коне
29'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Л. Муриэль
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Теро
Желтая карточка
Д. Новаретти
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Гильерме
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
9
Мамаду Тункара
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
24
Алексис Сапата
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
4-4-1-1
22
Маркетти
28
Брафхайд
6
Новаретти
27
Цана
25
Конко
24
Ледесма
12
Онази
16
Пароло
87
Кандрева
7
Андерсон
11
Клозе
4-4-2
1
Карнезис
4
Пирис
28
Арто
5
Данило
30
Видмер
7
Агьеманг-Баду
8
Гильерме
25
Аллан
33
Коне
77
Теро
10
Муриэль
24
Ледесма
19
Лулич
19
Лулич
24
Ледесма
28
Брафхайд
17
Кейта
17
Кейта
28
Брафхайд
7
Андерсон
20
Джорджевич
20
Джорджевич
7
Андерсон
Фернандеш
14
Бельмонте
14
Бельмонте
Фернандеш
10
Муриэль
8
Фернандеш
8
Фернандеш
10
Муриэль
77
Теро
10
Ди Натале
10
Ди Натале
77
Теро
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
9
Мамаду Тункара
ЦФ
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
Главный тренер
Стефано Пиоли
16
Жадсон
ЦП
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
9
Мамаду Тункара
ЦФ
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Лацио - Удинезе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Удинезе
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+