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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лацио
Удинезе - Лацио: обзор матча 14 декабря 2008
Удинезе
14.12.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 3
Завершен
Лацио
9'
А. Ди Натале
15'
Ф. Квальярелла
55'
А. Ди Натале
60'
М. Сарате
73'
М. Диаките
85'
К. Ледесма
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Лацио
Замена
Д. Паскуале
️️️️
Г. Д'Агостино
ГОЛ! 3:3!
К. Ледесма
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Д. Паскуале
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
Замена
П. Фоджа
️️️️
У. Дабо
Желтая карточка
С. Крибари
Замена
К. Ободо
️️️️
С. Пепе
ГОЛ! 3:2!
М. Диаките
Пас отдал
К. Ледесма
Желтая карточка
М. Сарате
ГОЛ! 3:1!
М. Сарате
ГОЛ! 3:0!
А. Ди Натале
Замена
М. Меньи
️️️️
М. Беллери
Замена
Г. Пандев
️️️️
С. Дель Неро
Желтая карточка
Ш. Раду
ГОЛ! 2:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Ди Натале
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
Ф. Квальярелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Луиджи Сала
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЛП
3
Александар Лукович
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
3
Симоне Пепе
ПП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
0
Мануэль Беллери
ПЗ
31
Симоне Дель Неро
ЛП
6
Усман Дабо
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Манфредини
ЛП
17
Паскуале Фоджа
ЛП
4
Фабио Фирмани
ЛП
23
Мурад Меньи
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
3
Сала
35
Кода
6
Домицци
16
Мотта
88
Инлер
3
Лукович
10
Д'Агостино
3
Пепе
27
Квальярелла
10
Ди Натале
4-4-2
22
Каррисо
0
Беллери
23
Диаките
25
Крибари
26
Раду
2
Лихтштайнер
6
Дабо
24
Ледесма
31
Дель Неро
9
Сарате
18
Рокки
10
Д'Агостино
26
Паскуале
26
Паскуале
10
Д'Агостино
3
Пепе
10
Ободо
10
Ободо
3
Пепе
Паскуале
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
Паскуале
6
Дабо
17
Фоджа
17
Фоджа
6
Дабо
0
Беллери
23
Меньи
23
Меньи
0
Беллери
31
Дель Неро
21
Пандев
21
Пандев
31
Дель Неро
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
22
Эмануэле Беларди
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
16
Фернандо Муслера
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Манфредини
ЛП
4
Фабио Фирмани
ЛП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
16
Фернандо Муслера
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Манфредини
ЛП
4
Фабио Фирмани
ЛП
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Удинезе - Лацио
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Удинезе Арена
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