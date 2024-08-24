Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лацио
Удинезе - Лацио: обзор матча 24 августа 2024
Удинезе
24.08.2024, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
5'
Л. Лукка
49'
Ф. Товен
90+5'
Г. Исаксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Лацио
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Г. Исаксен
Замена
К. Дэвис
️️️️
Л. Лукка
83'
82'
Замена
Л. Чауна
️️️️
М. Дзакканьи
82'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
А. Марушич
80'
Желтая карточка
А. Романьоли
Замена
О. Саррага
️️️️
Ф. Товен
76'
Замена
К. Кабаселе
️️️️
Л. Джаннетти
75'
Вторая желтая
А. Камара
68'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
Бреннер
66'
Замена
З. Ловрич
️️️️
М. Пайеро
66'
Желтая карточка
М. Пайеро
62'
60'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Т. Нослин
60'
Замена
Б. Диа
️️️️
Ф. Деле-Баширу
Желтая карточка
А. Камара
49'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Товен
49'
46'
Замена
Патрик
️️️️
Н. Казале
Желтая карточка
Л. Джаннетти
32'
ГОЛ! 1:0!
Л. Лукка
Пас отдал
Ф. Товен
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Мартин Пайеро
ЦП
10
Флориан Товен
(К)
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К)
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
17
Iker Bravo
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
3-3-1-1-2
40
Окойе
18
Перес
15
Бийол
17
Джаннетти
11
Камара
8
Карлстрем
3
Эхизибуе
22
Пайеро
10
Товен
20
Бреннер
20
Лукка
4-3-2-1
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
16
Казале
29
Лаццари
6
Гендузи
15
Весино
7
Деле-Баширу
14
Нослин
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
17
Джаннетти
27
Кабаселе
27
Кабаселе
17
Джаннетти
20
Бреннер
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
20
Бреннер
10
Товен
6
Саррага
6
Саррага
10
Товен
22
Пайеро
4
Ловрич
4
Ловрич
22
Пайеро
20
Лукка
9
Дэвис
9
Дэвис
20
Лукка
16
Казале
4
Патрик
4
Патрик
16
Казале
77
Марушич
4
Хюсай
4
Хюсай
77
Марушич
14
Нослин
11
Исаксен
11
Исаксен
14
Нослин
7
Деле-Баширу
22
Диа
22
Диа
7
Деле-Баширу
10
Дзакканьи
17
Чауна
17
Чауна
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
17
Iker Bravo
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Николо Ровелла
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
17
Iker Bravo
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Николо Ровелла
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Удинезе - Лацио
3
1
1
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
13
Нарушения
15
10
Офсайды
2
2
Количество передач
262
468
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.43
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
- : -
06.12.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Лацио
«Торино» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 15:01
Серия А: шансы «Удинезе» и «Фиорентины» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лацио» на победу в матче 13 тура
27 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Удинезе» и «Фиорентины» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Торино» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 15:01
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лацио» на победу в матче 13 тура
27 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+