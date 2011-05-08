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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лацио
Удинезе - Лацио: обзор матча 08 мая 2011
Удинезе
08.05.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
35'
А. Ди Натале
40'
А. Ди Натале
75'
Л. Козак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Лацио
+4
Желтая карточка
Л. Козак
Замена
Д. Паскуале
️️️️
П. Армеро
+2
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
Желтая карточка
Д. Пинци
ГОЛ! 2:1!
Л. Козак
Пас отдал
М. Сарате
Замена
Б. Корради
️️️️
А. Ди Натале
Желтая карточка
А. Диас
Замена
Д. Экстранд
️️️️
А. Санчес
Желтая карточка
Л. Скалони
Пенальти не реализован!
М. Сарате
Красная карточка
Г. Анджелла
Замена
Т. Рокки
️️️️
С. Флоккари
Замена
Л. Козак
️️️️
Эрнанес
Травма
П. Армеро
Замена
Л. Скалони
️️️️
Х. Гарридо
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
М. Исла
Желтая карточка
К. Брокки
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
А. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
4
Медхи Бенатиа
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Сержио Флоккари
ЛП
27
Матузалем
ОП
32
Кристиан Брокки
ОП
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
22
Альмен Абди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
33
Анджелла
22
Исла
25
Сапата
4
Бенатиа
7
Армеро
3
Пинци
7
Агьеманг-Баду
27
Асамоа
10
Ди Натале
4
Санчес
4-2-3-1
16
Муслера
2
Лихтштайнер
3
Андре Диас
20
Бьява
22
Гарридо
27
Матузалем
32
Брокки
15
Гонсалес
10
Эрнанес
10
Флоккари
9
Сарате
7
Армеро
26
Паскуале
26
Паскуале
7
Армеро
4
Санчес
5
Экстранд
5
Экстранд
4
Санчес
10
Ди Натале
9
Корради
9
Корради
10
Ди Натале
22
Гарридо
5
Скалони
5
Скалони
22
Гарридо
10
Эрнанес
18
Козак
18
Козак
10
Эрнанес
10
Флоккари
18
Рокки
18
Рокки
10
Флоккари
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
22
Альмен Абди
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
46
Томмазо Берни
ВР
23
Марко Брешиано
ЛП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
22
Альмен Абди
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
23
Марко Брешиано
ЛП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Удинезе - Лацио
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол 2" 16:55 (прямая)
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