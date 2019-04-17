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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Удинезе
Лацио - Удинезе: обзор матча 17 апреля 2019
Лацио
17.04.2019, среда, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
21'
Ф. Кайседо
24'
Сандро (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Удинезе
Желтая карточка
Л. Лейва
78'
Желтая карточка
Л. Фелипе
28'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Сандро
24'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Ч. Иммобиле
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
49
Ромуло
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
30
Сандро
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
33
Самир
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
3-5-2
1
Стракоша
4
Патрик
15
Ачерби
5
Фелипе
19
Лулич
16
Пароло
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
49
Ромуло
9
Иммобиле
10
Кайседо
2-5-1-1
1
Муссо
5
Троост-Эконг
4
Зеегелар
7
Де Пауль
30
Сандро
7
Агьеманг-Баду
17
Стригер Ларсен
8
Мандрагора
6
Ингелссон
15
Ласанья
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
1
Силвио Прото
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
33
Самир
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
33
Самир
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Лацио - Удинезе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
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