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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Удинезе
Лацио - Удинезе: обзор матча 24 января 2018
Лацио
24.01.2018, среда, 20:30
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 0
Завершен
Удинезе
22'
Самир (АГ)
47'
Нани
87'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Удинезе
ГОЛ! 3:0!
Ф. Андерсон
Пас отдал
С. Лулич
87'
ГОЛ! 2:0!
Нани
Пас отдал
Ф. Андерсон
47'
45'
+2
Желтая карточка
Самир
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Самир
22'
15'
Желтая карточка
С. Перица
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Нани
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
33
Самир
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
72
Антонин Барак
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
4-4-2
1
Стракоша
13
Уоллес
26
Раду
6
де Врей
8
Баста
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
94
Лукаку
17
Нани
7
Андерсон
4-3-1-2
1
Биццарри
17
Нуйтинк
5
Данило
3
Пеццелла
33
Самир
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
20
Халлфредссон
72
Барак
11
Лопес
18
Перица
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Лацио - Удинезе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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