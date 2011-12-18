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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Удинезе
Лацио - Удинезе: обзор матча 18 декабря 2011
Лацио
18.12.2011, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 2
Завершен
Удинезе
43'
С. Лулич
51'
Д. Ферронетти (АГ)
27'
А. Флоро Флорес
73'
Д. Пинци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Удинезе
Замена
М. Домицци
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Л. Козак
️️️️
Д. Скулли
ГОЛ! 2:2!
Д. Пинци
Пас отдал
А. Ди Натале
Замена
А. Ди Натале
️️️️
Г. Торже
Замена
А. Абди
️️️️
Д. Баста
Замена
Эрнанес
️️️️
Т. Рокки
Желтая карточка
Ш. Раду
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Ферронетти
Замена
Л. Скалони
️️️️
Л. Педро Каванда
ГОЛ! 1:1!
С. Лулич
Пас отдал
А. Гонсалес
Желтая карточка
М. Диаките
ГОЛ! 0:1!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
Д. Паскуале
16'
Желтая карточка
М. Бенатиа
Желтая карточка
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
4-3-3
1
Биццарри
3
Андре Диас
23
Диаките
39
Каванда
26
Раду
19
Лулич
15
Гонсалес
24
Ледесма
10
Скулли
11
Клозе
18
Рокки
3-2-3-1
1
Ханданович
8
Баста
5
Данило
4
Бенатиа
46
Ферронетти
26
Паскуале
3
Пинци
8
Торже
27
Асамоа
9
Флоро Флорес
39
Каванда
5
Скалони
5
Скалони
39
Каванда
18
Рокки
10
Эрнанес
10
Эрнанес
18
Рокки
10
Скулли
18
Козак
18
Козак
10
Скулли
9
Флоро Флорес
6
Домицци
6
Домицци
9
Флоро Флорес
8
Баста
22
Абди
22
Абди
8
Баста
8
Торже
10
Ди Натале
10
Ди Натале
8
Торже
Остались в запасе
Лацио
Удинезе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
93
Даниэле Паделли
ВР
7
Пабло Армеро
ЛП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
7
Пабло Армеро
ЛП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Лацио - Удинезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
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