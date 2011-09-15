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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - АЕК
Андерлехт - АЕК: обзор матча 15 сентября 2011
Андерлехт
15.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 1 тур
4 : 1
Завершен
АЕК
16'
М. Суарес
33'
М. Йованович
40'
М. Суарес
84'
М. Суарес
36'
Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - АЕК
Замена
Б. Сафари
️️️️
Ш. Куяте
Замена
Т. де Суттер
️️️️
М. Суарес
ГОЛ! 4:1!
М. Суарес
Замена
А. Яковенко
️️️️
М. Йованович
Вторая желтая
К. Манолас
Желтая карточка
М. Йованович
Замена
Д. Сиалмас
️️️️
Леонардо
Желтая карточка
К. Манолас
Замена
С. Белек
️️️️
Н. Либеропулос
Замена
Х. Карлос
️️️️
П. Лагос
Желтая карточка
Ф. Варгас
ГОЛ! 3:1!
М. Суарес
ГОЛ! 2:1!
Леонардо
ГОЛ! 2:0!
М. Йованович
Пас отдал
Ф. Канесин
Желтая карточка
Р. Юхас
ГОЛ! 1:0!
М. Суарес
Пас отдал
Ф. Канесин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
16
Саша Клестан
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
7
Матиас Суарес
ЦФ
АЕК
1
Димитриос Константопулос
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Траянос Деллас
ЦЗ
31
Николас Георгеас
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
13
Саввас Генцоглу
ОП
21
Фабиан Варгас
ЦП
9
Леонардо
АП
33
Никос Либеропулос
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Андерлехт
22
Дави Шоллен
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
10
Кану
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
19
Том де Суттер
ЦФ
АЕК
99
Иоаннис Арабацис
ВР
16
Кала
ЦЗ
2
Яннис Контоес
ПЗ
11
Димитриос Сиалмас
ЛП
11
Хосе Карлос
ЛП
66
Стив Белек
ЦФ
7
Рожер Геррейро
ЦФ
3-1-5-1
1
Прото
3
Дешахт
23
Юхас
27
Василевски
8
Куяте
11
Йованович
30
Жилле
6
Билья
55
Канесин
16
Клестан
7
Суарес
3-3-2-1-1
1
Константопулос
15
Карабелас
44
Манолас
5
Деллас
31
Георгеас
13
Генцоглу
33
Лагос
21
Варгас
22
Гудьонсен
9
Леонардо
33
Либеропулос
8
Куяте
4
Сафари
4
Сафари
8
Куяте
11
Йованович
7
Яковенко
7
Яковенко
11
Йованович
7
Суарес
19
де Суттер
19
де Суттер
7
Суарес
9
Леонардо
11
Сиалмас
11
Сиалмас
9
Леонардо
33
Лагос
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
33
Лагос
33
Либеропулос
66
Белек
66
Белек
33
Либеропулос
Остались в запасе
Андерлехт
АЕК
23
Лукаш Маречек
ОП
22
Дави Шоллен
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Кану
ЦП
99
Иоаннис Арабацис
ВР
16
Кала
ЦЗ
2
Яннис Контоес
ПЗ
7
Рожер Геррейро
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
23
Лукаш Маречек
ОП
22
Дави Шоллен
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Кану
ЦП
Остались в запасе
99
Иоаннис Арабацис
ВР
16
Кала
ЦЗ
2
Яннис Контоес
ПЗ
7
Рожер Геррейро
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Андерлехт - АЕК
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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