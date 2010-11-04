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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Андерлехт
АЕК - Андерлехт: обзор матча 04 ноября 2010
АЕК
04.11.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 4 тур
1 : 1
Завершен
Андерлехт
49'
И. Бланко (П)
55'
Я. Полак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Андерлехт
Замена
З. Бадибанга
️️️️
Ж. Лежар
Замена
Г. Макос
️️️️
С. Генцоглу
Желтая карточка
М. Суарес
Желтая карточка
Кану
Замена
М. Суарес
️️️️
Я. Полак
Замена
Д. Фроксилиас
️️️️
П. Лагос
Замена
Кану
️️️️
М. Буссуфа
Замена
Л. Эдер
️️️️
Леонардо
ГОЛ! 1:1!
Я. Полак
Пас отдал
Ж. Лежар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Бланко
Желтая карточка
Леонардо
Желтая карточка
С. Генцоглу
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Диего Саха
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
13
Клаудио Дадомо
ЦЗ
15
Кристиан Назути
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
1
Пантелис Кафес
ЦЗ
2
Христос Пацацоглу
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
9
Леонардо
АП
19
Рафик Джеббур
ЦФ
18
Исмаэль Бланко
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Саша Клестан
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
АЕК
99
Иоаннис Арабацис
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
35
Стаматис Каламиотис
ЦЗ
77
Димитриос Фроксилиас
ЦП
16
Анестис Арьириу
ЦП
14
Григориос Макос
ЦП
20
Луис Эдер
ЦФ
Андерлехт
28
Мишель Кордье
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
10
Кану
ЦП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
7
Матиас Суарес
ЦФ
3-3-1-2
23
Саха
15
Назути
44
Манолас
1
Кафес
33
Лагос
13
Генцоглу
2
Пацацоглу
9
Леонардо
18
Бланко
19
Джеббур
3-1-5-1
1
Прото
23
Юхас
3
Мазух
26
Лецяск
8
Куяте
16
Клестан
30
Лежар
11
Буссуфа
8
Полак
30
Жилле
9
Лукаку
33
Лагос
77
Фроксилиас
77
Фроксилиас
33
Лагос
9
Леонардо
20
Эдер
20
Эдер
9
Леонардо
13
Генцоглу
14
Макос
14
Макос
13
Генцоглу
30
Лежар
39
Бадибанга
39
Бадибанга
30
Лежар
11
Буссуфа
10
Кану
10
Кану
11
Буссуфа
8
Полак
7
Суарес
7
Суарес
8
Полак
Остались в запасе
АЕК
Андерлехт
35
Стаматис Каламиотис
ЦЗ
16
Анестис Арьириу
ЦП
99
Иоаннис Арабацис
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
Главный тренер
Марко Николич
28
Мишель Кордье
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Остались в запасе
35
Стаматис Каламиотис
ЦЗ
16
Анестис Арьириу
ЦП
99
Иоаннис Арабацис
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
Остались в запасе
28
Мишель Кордье
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча АЕК - Андерлехт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
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