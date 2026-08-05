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«ПАОК» – «Андерлехт»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

05 августа 2026 10:39
ПАОК - Андерлехт
06 авг. 2026, четверг 20:45 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа ПАОКа с форой (-1)
Сделать ставку

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между греческим ПАОК и бельгийским «Андерлехтом» пройдет 6 августа 2026 года в Салониках на стадионе «Тумба». Хозяева подходят к игре в отличной форме, не проигрывая в девяти из 11 последних матчей и забивая в 11 последних встречах, при этом демонстрируя впечатляющую результативность – в среднем 2.80 гола за последние пять игр. Гости также уверенно стартовали в еврокубках, пройдя «Хаммарбю» (3:1 дома, 1:1 на выезде), и имеют пятиматчевую беспроигрышную серию, но их атакующий потенциал уступает сопернику. Встреча двух европейских грандов с разными стилями – атакующей мощью хозяев против организованной обороны гостей – обещает стать упорным противостоянием. Сможет ли ПАОК использовать фактор домашнего поля и свою атакующую стабильность, чтобы добиться победы, или «Андерлехт» навяжет свою игру и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

ПАОК подходит к этому матчу с высочайшей уверенностью. Команда не проигрывает в девяти из 11 последних матчей и забивает в 11 последних встречах, что говорит о феноменальной атакующей стабильности. В последних пяти играх греческий клуб забил 14 голов (в среднем 2.80 за матч) и пропустил 7 (1.40), демонстрируя мощную атаку, но не самую надежную оборону. В Лиге Европы ПАОК уверенно прошел киевское «Динамо», одержав победу 3:2 на выезде и 2:0 дома, что показало способность команды добиваться результата против серьезных соперников. В товарищеских матчах греки также выглядели достойно, обыграв «АЕК Ларнака» (3:2) и «Вестерло» (4:0). Домашняя поддержка на стадионе «Тумба» станет серьезным преимуществом, особенно учитывая, что ПАОК традиционно силен в еврокубках на своем поле. Однако оборона хозяев не выглядит безупречной, что дает сопернику шансы на гол.

«Андерлехт» подходит к матчу с более прагматичным подходом. Команда не проигрывает в пяти последних матчах и забивает в четырех последних встречах. В последних пяти играх бельгийский клуб забил 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустил 4 (0.80), что говорит о сбалансированной игре и надежной обороне. В Лиге Европы «Андерлехт» прошел «Хаммарбю» (3:1 дома, 1:1 на выезде), продемонстрировав дисциплину и умение играть на результат. В товарищеских матчах бельгийцы обыграли АЗ Алкмар (1:0) и НЕК (3:2), но уступили «Булони» (0:0 в основное время). Класс игроков, опыт еврокубков и организованная оборона делают «Андерлехт» опасным соперником, способным дать бой даже на выезде против атакующего ПАОК.

Итоговый вывод: ПАОК является фаворитом благодаря своей атакующей мощи, преимуществу домашнего поля и стабильной результативности. «Андерлехт» способен навязать борьбу за счет организованной обороны и опыта, но атакующий потенциал хозяев должен взять верх. Наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа ПАОК с разницей в один мяч, при этом обе команды имеют шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что ПАОК находится в лучшей атакующей форме и имеет преимущество домашнего поля, тогда как «Андерлехт» делает ставку на оборонительную дисциплину. В двух товарищеских встречах (2018 и 2019 годов) команды обменялись победами и ничьей, что говорит о примерном равенстве сил в прошлом, но текущая форма хозяев дает им преимущество. Учитывая, что ПАОК забивает в 11 последних матчах, а «Андерлехт» пропускает менее одного гола в среднем, это обещает упорное противостояние, где класс и домашняя поддержка хозяев должны сыграть решающую роль.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (100%)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 3 раунд
ПАОК
0 : 1
06.08.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 раунд
ПАОК
0 : 1
06.08.2026
Андерлехт

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
18
Джонатан Гомес
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
20
Христос Зафейрис
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
65
Яннис Константелиас
АП
56
Anestis Mythou
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
5
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
79
Ali Maamar
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
24
Энрик Льянсана
ОП
55
Марко Кана
ОП
18
Lukas Ambros
ЦП
49
Jayden Onia Seke
ЦП
9
Mihajlo Cvetkovic
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
25
Константинос Тимианис
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
23
Том Луше
ЦП
47
Шола Шоретайр
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Андерлехт
32
Justin Heekeren
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
2
Zoumana Keita
ЦЗ
50
Kaïs Barry
ЦЗ
13
Натан-Дилан Салиба
ЦП
62
Basile Vroninks
ЦП
61
Joshua Nga Kana
ЦП
68
Noah Kalonji
ЦП
53
Noa Thomas Ojea Cobiella
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
83
Тристан Дегреф
РФ
4-1-2-1-2
1
Павленка
18
Гомес
4
Хацидиакос
5
Михайлидис
3
Кенни
7
Сантамария
20
Зафейрис
14
Живкович
65
Константелиас
11
Тайсон
56
4-2-2-2
26
Коосеманс
4
Бьянсон
27
Петро
79
5
Н'Диайе
24
Льянсана
55
Кана
18
49
14
Сикан
9
18
Гомес
21
Баба
21
Баба
18
Гомес
7
Сантамария
32
Тэйлор
32
Тэйлор
7
Сантамария
4
Хацидиакос
6
Элустондо
6
Элустондо
4
Хацидиакос
56
10
Пелкас
10
Пелкас
56
11
Тайсон
19
Еремеефф
19
Еремеефф
11
Тайсон
18
13
Салиба
13
Салиба
18
49
11
Антман
11
Антман
49
83
Дегреф
83
Дегреф
Остались в запасе
ПАОК
Андерлехт
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
25
Константинос Тимианис
ОП
2
Мади Камара
ЦП
23
Том Луше
ЦП
47
Шола Шоретайр
ПВ
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
32
Justin Heekeren
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
2
Zoumana Keita
ЦЗ
50
Kaïs Barry
ЦЗ
62
Basile Vroninks
ЦП
61
Joshua Nga Kana
ЦП
68
Noah Kalonji
ЦП
53
Noa Thomas Ojea Cobiella
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
25
Константинос Тимианис
ОП
2
Мади Камара
ЦП
23
Том Луше
ЦП
47
Шола Шоретайр
ПВ
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Остались в запасе
32
Justin Heekeren
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
2
Zoumana Keita
ЦЗ
50
Kaïs Barry
ЦЗ
62
Basile Vroninks
ЦП
61
Joshua Nga Kana
ЦП
68
Noah Kalonji
ЦП
53
Noa Thomas Ojea Cobiella
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски

Прогноз на победителя

Учитывая атакующую мощь ПАОК, его преимущество домашнего поля и стабильную результативность, а также организованную оборону «Андерлехта», мы прогнозируем минимальную победу хозяев с разницей в один мяч. Греческий клуб забивает в среднем 2.80 гола за последние пять матчей и должен использовать свое преимущество, чтобы пробить оборону бельгийцев. «Андерлехт» способен дать бой и даже отличиться, но вряд ли сможет устоять против атакующего давления хозяев на протяжении всего матча. Рекомендуем ставку на победу ПАОКа с форой (-1) с коэффициентом 2.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между ПАОК и «Андерлехтом» состоится 6 августа 2026 года в Салониках на стадионе «Тумба» и начнется в 20:45 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

ПАОК – «Андерлехт»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

2.15
Победа ПАОКа с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Лига Европы Андерлехт ПАОК
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