Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между греческим ПАОК и бельгийским «Андерлехтом» пройдет 6 августа 2026 года в Салониках на стадионе «Тумба». Хозяева подходят к игре в отличной форме, не проигрывая в девяти из 11 последних матчей и забивая в 11 последних встречах, при этом демонстрируя впечатляющую результативность – в среднем 2.80 гола за последние пять игр. Гости также уверенно стартовали в еврокубках, пройдя «Хаммарбю» (3:1 дома, 1:1 на выезде), и имеют пятиматчевую беспроигрышную серию, но их атакующий потенциал уступает сопернику. Встреча двух европейских грандов с разными стилями – атакующей мощью хозяев против организованной обороны гостей – обещает стать упорным противостоянием. Сможет ли ПАОК использовать фактор домашнего поля и свою атакующую стабильность, чтобы добиться победы, или «Андерлехт» навяжет свою игру и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

ПАОК подходит к этому матчу с высочайшей уверенностью. Команда не проигрывает в девяти из 11 последних матчей и забивает в 11 последних встречах, что говорит о феноменальной атакующей стабильности. В последних пяти играх греческий клуб забил 14 голов (в среднем 2.80 за матч) и пропустил 7 (1.40), демонстрируя мощную атаку, но не самую надежную оборону. В Лиге Европы ПАОК уверенно прошел киевское «Динамо», одержав победу 3:2 на выезде и 2:0 дома, что показало способность команды добиваться результата против серьезных соперников. В товарищеских матчах греки также выглядели достойно, обыграв «АЕК Ларнака» (3:2) и «Вестерло» (4:0). Домашняя поддержка на стадионе «Тумба» станет серьезным преимуществом, особенно учитывая, что ПАОК традиционно силен в еврокубках на своем поле. Однако оборона хозяев не выглядит безупречной, что дает сопернику шансы на гол.

«Андерлехт» подходит к матчу с более прагматичным подходом. Команда не проигрывает в пяти последних матчах и забивает в четырех последних встречах. В последних пяти играх бельгийский клуб забил 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустил 4 (0.80), что говорит о сбалансированной игре и надежной обороне. В Лиге Европы «Андерлехт» прошел «Хаммарбю» (3:1 дома, 1:1 на выезде), продемонстрировав дисциплину и умение играть на результат. В товарищеских матчах бельгийцы обыграли АЗ Алкмар (1:0) и НЕК (3:2), но уступили «Булони» (0:0 в основное время). Класс игроков, опыт еврокубков и организованная оборона делают «Андерлехт» опасным соперником, способным дать бой даже на выезде против атакующего ПАОК.

Итоговый вывод: ПАОК является фаворитом благодаря своей атакующей мощи, преимуществу домашнего поля и стабильной результативности. «Андерлехт» способен навязать борьбу за счет организованной обороны и опыта, но атакующий потенциал хозяев должен взять верх. Наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа ПАОК с разницей в один мяч, при этом обе команды имеют шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что ПАОК находится в лучшей атакующей форме и имеет преимущество домашнего поля, тогда как «Андерлехт» делает ставку на оборонительную дисциплину. В двух товарищеских встречах (2018 и 2019 годов) команды обменялись победами и ничьей, что говорит о примерном равенстве сил в прошлом, но текущая форма хозяев дает им преимущество. Учитывая, что ПАОК забивает в 11 последних матчах, а «Андерлехт» пропускает менее одного гола в среднем, это обещает упорное противостояние, где класс и домашняя поддержка хозяев должны сыграть решающую роль.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (100%) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Лига Европы, 3 раунд ПАОК 0 : 1 Андерлехт Лига Европы, 3 раунд ПАОК 0 : 1 Андерлехт

Прогноз на победителя

Учитывая атакующую мощь ПАОК, его преимущество домашнего поля и стабильную результативность, а также организованную оборону «Андерлехта», мы прогнозируем минимальную победу хозяев с разницей в один мяч. Греческий клуб забивает в среднем 2.80 гола за последние пять матчей и должен использовать свое преимущество, чтобы пробить оборону бельгийцев. «Андерлехт» способен дать бой и даже отличиться, но вряд ли сможет устоять против атакующего давления хозяев на протяжении всего матча. Рекомендуем ставку на победу ПАОКа с форой (-1) с коэффициентом 2.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между ПАОК и «Андерлехтом» состоится 6 августа 2026 года в Салониках на стадионе «Тумба» и начнется в 20:45 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.