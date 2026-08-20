Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Кайрат» против «Андерлехта», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Андерлехт»