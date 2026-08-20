Статистика матча Кайрат - Андерлехт
1
1
4
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
8
Нарушения
11
17
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
5
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Кайрат» против «Андерлехта», 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Андерлехт»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport»
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»