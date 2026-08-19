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«Кайрат» – «Андерлехт»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

19 августа 2026 9:22
Кайрат - Андерлехт
20 авг. 2026, четверг 18:00 | Лига Европы, 4 раунд
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2.18
Победа «Андерлехта»
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Матч плей-офф Лиги Европы между алматинским «Кайратом» и бельгийским «Андерлехтом» пройдет 20 августа в Алматы на стадионе «Орталык Алматы». Хозяева подходят к решающему противостоянию с мощной домашней поддержкой – они не проигрывают в 12 из 13 последних матчей на своем поле, тогда как гости демонстрируют впечатляющую стабильность в еврокубках и не проигрывают в восьми из десяти последних встреч. Обе команды имеют сбалансированную игру, но в атаке бельгийцы выглядят острее. Кто же сумеет сделать первый шаг к групповому этапу – казахстанский гранд, который опирается на родные стены, или опытный европейский клуб, который нацелен на продолжение своей победной серии?

Кто победит в матче

В пользу «Кайрата» говорит их впечатляющая домашняя форма и надежная игра в обороне. Алматинский клуб не проигрывает в 12 из 13 последних матчей на своем поле, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,80 гола и забивает 1,20 гола. В предыдущих раундах квалификации «Кайрат» уверенно прошел «Омонию» (1-0 по пенальти), хотя и уступил «Левски» (0-1 и 0-1). В чемпионате Казахстана команда также выглядит уверенно, одержав победу над «Улытау» (3-1). Однако стоит отметить, что в последних матчах «Кайрат» пропускает в трех играх подряд, что может стать проблемой против атакующего «Андерлехта». Домашняя поддержка и статус фаворита в родных стенах дают хозяевам уверенность, но класс соперника значительно выше.

«Андерлехт» подходит к матчу с более высоким уровнем и опытом еврокубковых матчей. Бельгийский клуб не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола, что значительно выше показателей хозяев. В квалификации Лиги Европы «Андерлехт» уверенно прошел «ПАОК» (3-2 дома и 1-0 на выезде), а также «Хаммарбю» (3-1 и 1-1). В чемпионате Бельгии команда стартовала с победы над «Ла-Лувьер» (2-1) и «Васланд-Беверен» (1-0). Оборона гостей пропускает в среднем 1,00 гола, что сопоставимо с показателями хозяев, но их атака выглядит более острой и разнообразной. Кроме того, «Андерлехт» забивает в семи из девяти последних матчей, что дает им уверенность в своих силах даже на выезде.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Кайрат» силен дома, но уступает в классе и опыте еврокубков. «Андерлехт» же имеет более высокую результативность и стабильность в международных матчах. Учитывая, что гости редко проигрывают и много забивают, они выглядят фаворитами, хотя домашняя поддержка хозяев может нивелировать это преимущество.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Андерлехта» в еврокубках впечатляет – победы над «ПАОК» и «Хаммарбю», тогда как «Кайрат» уступил «Левски» в Лиге чемпионов. Учитывая разницу в классе и опыте, бельгийский клуб имеет явное преимущество, хотя домашнее поле казахстанцев может стать решающим фактором.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (100%)
0
Забитых мячей
6
0
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Лига Европы, 4 раунд
Андерлехт
3 : 0
27.08.2026
Кайрат
Лига Европы, 4 раунд
Андерлехт
3 : 0
27.08.2026
Кайрат
Лига Европы, 4 раунд
Кайрат
0 : 3
20.08.2026
Андерлехт

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Андерлехта». Бельгийский клуб имеет более высокий класс, стабильно забивает в еврокубках и находится в хорошей форме, тогда как «Кайрат», несмотря на мощную домашнюю поддержку, уступает в опыте и атакующей статистике. Ожидаем, что «Андерлехт» использует свое преимущество и добьется победы в первом матче плей-офф. Ставка: победа «Андерлехта» с коэффициентом 2,18.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Европы между «Кайратом» и «Андерлехтом» состоится 20 августа 2026 года в Алматы на стадионе «Орталык Алматы» и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Кайрат» – «Андерлехт»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027

2.18
Победа «Андерлехта»
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Лига Европы Андерлехт Кайрат
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