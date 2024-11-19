«Реал» и «Барселона» поборются за вингера «Малаги»

«Реал» и «Барселона» хотят заполучить 18-летнего вингера «Малаги» Антонио Кордеро (Антонито).
Сине-гранатовые хотели подписать игрока сборной Испании U19 этим летом, но андалусийцы не стали рассматривать их предложение. Мадридцы также делали запрос по футболисту.
- Нынешний контракт Антонито рассчитан до 30 июня 2025 года.
- «Малага» может согласиться продать футболиста зимой.
- В 13 матчах (12 в Сегунде и 1 в Кубке Испании) этого сезона на счету Антонито 3 гола и 3 ассиста.
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