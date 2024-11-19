«Реал» и «Барселона» поборются за вингера «Малаги»

«Реал» и «Барселона» хотят заполучить 18-летнего вингера «Малаги» Антонио Кордеро (Антонито).

Сине-гранатовые хотели подписать игрока сборной Испании U19 этим летом, но андалусийцы не стали рассматривать их предложение. Мадридцы также делали запрос по футболисту.

Нынешний контракт Антонито рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Малага» может согласиться продать футболиста зимой.

В 13 матчах (12 в Сегунде и 1 в Кубке Испании) этого сезона на счету Антонито 3 гола и 3 ассиста.

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