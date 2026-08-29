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«Реал» – «Малага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Испании 2026/2027

29 августа 2026 9:29
Реал - Малага
30 авг. 2026, воскресенье 18:00 | Испания. Примера, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Реала» с форой (-2.5)
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Матч 3 тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Малагой» пройдет 30 августа 2026 года на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Хозяева уверенно стартовали, одержав две победы над «Эспаньолом» (2:1) и «Реал Сосьедад» (4:1), и с шестью очками располагаются на третьем месте. Гости пока имеют лишь одно очко после ничьей с «Депортиво» (1:1) и поражения от «Атлетико» (0:2). При этом в очных встречах «Реал» тотально доминирует над «Малагой» – четыре победы подряд, а также забивает в пяти последних матчах против этого соперника. Сможет ли «Малага» прервать эту неудачную серию и навязать борьбу фавориту на его поле, или хозяева продолжат свою победную поступь и одержат очередную уверенную победу?

Кто победит в матче

«Реал» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита благодаря отличной форме и подавляющему преимуществу над «Малагой». Команда выиграла пять последних матчей, а в атаке демонстрирует высокую результативность – в среднем 2,40 гола за последние пять игр, при этом забивает в девяти последних встречах. В очных матчах с «Малагой» мадридцы также стабильно отличаются – в пяти последних играх они забивали сопернику. Оборона хозяев действует надeжно: всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за тот же период, что позволяет им контролировать ход игры. В стартовых турах «Реал» уверенно переиграл «Эспаньол» (2:1) и разгромил «Реал Сосьедад» (4:1), подтвердив свою готовность к сезону. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают мадридцев явными претендентами на победу с крупным счeтом.

«Малага» имеет свои сильные стороны, прежде всего в атаке. Команда забивает в семи из девяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe нападение приносит 1,60 гола. Однако оборона гостей действует крайне нестабильно – в среднем 1,80 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в восьми последних матчах. В очных встречах с «Реалом» у «Малаги» удручающая статистика – всего одна победа в 36 матчах, и в последних четырeх встречах они неизменно уступали. В стартовых турах «Малага» сыграла вничью с «Депортиво» (1:1) и уступила «Атлетико» (0:2), подтвердив свои проблемы в защите. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию на «Бернабеу» против столь уверенного соперника.

Итоговый вывод: «Реал» является абсолютным фаворитом благодаря отличной форме, мощной атаке и тотальному преимуществу в очных встречах. «Малага» способна забить, но еe оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки на поле лидера. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 36 очных матчах «Реал» одержал 27 побед, «Малага» – лишь одну, ещe 8 встреч завершились вничью. При этом хозяева выиграли четыре последних матча против «Малаги» и забивают в пяти последних очных встречах. Текущая форма «Реала» – пять побед подряд и надeжная оборона, тогда как «Малага» регулярно пропускает и не может победить «Реал» на протяжении многих лет. Очная статистика и класс хозяев склоняют чашу весов в пользу мадридского гранда, который должен уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 18 (78%)
Ничьих - 4 (17%)
Побед - 1 (4%)
58
Забитых мячей
20
2.52
В среднем за матч
0.87
7:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Испания. Примера, 36 тур
Реал
6 : 2
08.05.2013
Малага
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 25 тур
Малага
1 : 1
21.02.2016
Реал
Испания. Примера, 3 тур
Реал
4 : 0
30.08.2026
Малага
Испания. Примера, 32 тур
Малага
1 : 2
15.04.2018
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
3 : 2
25.11.2017
Малага
Испания. Примера, 38 тур
Малага
0 : 2
21.05.2017
Реал
Испания. Примера, 19 тур
Реал
2 : 1
21.01.2017
Малага
Испания. Примера, 25 тур
Малага
1 : 1
21.02.2016
Реал
Испания. Примера, 6 тур
Реал
0 : 0
26.09.2015
Малага
Испания. Примера, 32 тур
Реал
3 : 1
18.04.2015
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Малага
1 : 2
29.11.2014
Реал
Испания. Примера, 28 тур
Малага
0 : 1
15.03.2014
Реал
Испания. Примера, 9 тур
Реал
2 : 0
19.10.2013
Малага
Испания. Примера, 36 тур
Реал
6 : 2
08.05.2013
Малага
Испания. Примера, 17 тур
Малага
3 : 2
22.12.2012
Реал
Испания. Примера, 28 тур
Реал
1 : 1
19.03.2012
Малага
Испания. Кубок, 1/8 финала
Малага
0 : 1
11.01.2012
Реал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал
3 : 2
04.01.2012
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
0 : 4
22.10.2011
Реал
Испания. Примера, 26 тур
Реал
7 : 0
03.03.2011
Малага
Испания. Примера, 7 тур
Малага
1 : 4
16.10.2010
Реал
Испания. Примера, 38 тур
Малага
1 : 1
16.05.2010
Реал
Испания. Примера, 19 тур
Реал
2 : 0
24.01.2010
Малага
Испания. Примера, 29 тур
Малага
0 : 1
04.04.2009
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Реал
4 : 3
08.11.2008
Малага
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Малага
23
Izan Merino
ЦЗ
31
Rafita
ЦЗ
4
Einar Galilea
ЦЗ
3
Carlos Puga
ЦЗ
15
Ángel Recio
ЦЗ
14
Rafa Rodriguez
ЦП
8
Карлос Дотор
ЦП
10
David Larrubia
ЦФ
1
Alfonso Herrero
(К) ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
9
Чупе
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
31
Javier Navarro Jimenez
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
33
Mario Rivas
ЦЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
36
Alexis Ciria
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
20
Бернарду Силва
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
19
Карлос Эспи
ЦФ
25
Ян Диоманде
ЦФ
Малага
13
Carlos Lopez
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
28
Joseph Otunenche
ЦП
19
Хуан Крус
АП
7
Haitam Abaida
ЦФ
6
Ramón Enríquez
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
32
Juan Fernandéz
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
4-3-2-1
1
Куртуа
17
Кукурелья
22
Рюдигер
4
Хейсен
12
Александер-Арнольд
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
7
Винисиус
21
Диас
10
Мбаппе
3-2-2-4
4
3
15
23
31
14
8
Дотор
9
Чупе
11
Муньос
1
10
5
Беллингем
15
Гюлер
15
Гюлер
5
Беллингем
8
Вальверде
20
Силва
20
Силва
8
Вальверде
21
Диас
25
Диоманде
25
Диоманде
21
Диас
3
12
Салинас
12
Салинас
3
14
18
Мартинес
18
Мартинес
14
11
Муньос
19
Крус
19
Крус
11
Муньос
4
7
7
4
23
6
6
23
Остались в запасе
Реал
Малага
19
Карлос Эспи
ЦФ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
13
Андрей Лунин
ВР
31
Javier Navarro Jimenez
ВР
33
Mario Rivas
ЦЗ
36
Alexis Ciria
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Carlos Lopez
ВР
28
Joseph Otunenche
ЦП
5
A. Pastor
ЦФ
32
Juan Fernandéz
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
Остались в запасе
19
Карлос Эспи
ЦФ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
13
Андрей Лунин
ВР
31
Javier Navarro Jimenez
ВР
33
Mario Rivas
ЦЗ
36
Alexis Ciria
ЦП
Остались в запасе
13
Carlos Lopez
ВР
28
Joseph Otunenche
ЦП
5
A. Pastor
ЦФ
32
Juan Fernandéz
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Реал
Точно не сыграют
Рауль Асенсио
ЦЗ
Эдер Милитао
ЦЗ
Эндрик
ЦФ
Ферлан Менди
ЛЗ
Тиаго Питарч
ЦП
Родриго
ПВ
Орельен Чуамени
ОП
Малага
Точно не сыграют
Фернандо Калеро
ЦЗ
Moussa Diarra
ЦЗ
D. Murillo
ЦЗ
Адриан Ниньо
ЦФ
Aarón Ochoa
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Реала» с разницей как минимум в три мяча. Отличная форма хозяев, их мощная атака и тотальное преимущество в очных встречах, а также слабая оборона гостей, которая пропускает в восьми последних матчах, делают исход очевидным. «Малага» может попытаться забить, но еe защита вряд ли выдержит давление «Реала» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Реала» с форой (-2.5) с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Малагой» состоится 30 августа 2026 года в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Футбол 2».

«Реал» – «Малага»: смотреть онлайн.

1.90
Победа «Реала» с форой (-2.5)
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Малага Реал
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