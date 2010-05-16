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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Реал
Малага - Реал: обзор матча 16 мая 2010
Малага
16.05.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 1
Завершен
Реал
9'
Дуда
49'
Р. ван дер Ваарт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Реал
Красная карточка
Дуда
+1
Желтая карточка
А. Луке
Желтая карточка
К. Роналду
Желтая карточка
В. Обинна
Замена
А. Луке
️️️️
С. Бенашур
Замена
Р. Дренте
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Хуанито
️️️️
Х. Лопес
Замена
К. Бензема
️️️️
Э. Гранеро
Замена
Гути
️️️️
Ф. Гаго
Замена
В. Обинна
️️️️
Ф. Кайседо
ГОЛ! 1:1!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
Марсело
Желтая карточка
Э. Росарио
Желтая карточка
Гути
Желтая карточка
Г. Игуаин
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Х. Гамес
11'
ГОЛ! 1:0!
Дуда
Пас отдал
Ф. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
(К)
ЛП
8
Фернандо
ЦП
32
Апоньо
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
35
Хави Лопес
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
23
Вальдо
ПВ
11
Виктор Обинна
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
19
Лассана Диарра
ЦП
14
Гути
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
4-4-1-1
78
Мунуа
8
Мтилига
88
Гонсалес
24
Росарио
18
Гамес
17
Дуда
8
Фернандо
32
Апоньо
35
Хави Лопес
18
Бенашур
10
Кайседо
4-1-2-1-2
12
Касильяс
24
Гарай
39
Альбиоль
93
Рамос
12
Марсело
3
Алонсо
23
Гранеро
5
Гаго
8
ван дер Ваарт
7
Роналду
9
Игуаин
35
Хави Лопес
24
Хуанито
24
Хуанито
35
Хави Лопес
10
Кайседо
11
Обинна
11
Обинна
10
Кайседо
18
Бенашур
5
Луке
5
Луке
18
Бенашур
8
ван дер Ваарт
87
Дренте
87
Дренте
8
ван дер Ваарт
5
Гаго
14
Гути
14
Гути
5
Гаго
23
Гранеро
9
Бензема
9
Бензема
23
Гранеро
Остались в запасе
Малага
Реал
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
14
Набиль Баха
АП
23
Вальдо
ПВ
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
14
Набиль Баха
АП
23
Вальдо
ПВ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Малага - Реал
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 20:55 (прямая)
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