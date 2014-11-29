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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Реал
Малага - Реал: обзор матча 29 ноября 2014
Малага
29.11.2014, суббота, 22:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 2
Завершен
Реал
90+2'
Р. Санта Крус
17'
К. Бензема
83'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Реал
Желтая карточка
Велигтон
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Р. Санта Крус
Пас отдал
А. Бока
90'
+2
88'
Замена
Чичарито
️️️️
Г. Бэйл
85'
Вторая желтая
Иско
84'
Замена
Р. Варан
️️️️
Д. Карвахаль
83'
ГОЛ! 0:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Роналду
80'
Желтая карточка
Марсело
Замена
Хуанпи
️️️️
Ресио
78'
73'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
К. Бензема
71'
Желтая карточка
Иско
Замена
М. Ангелери
️️️️
С. Санчес
68'
Травма
С. Санчес
66'
Замена
Р. Орта
️️️️
Дуда
65'
43'
Желтая карточка
Т. Кроос
Желтая карточка
С. Дардер
29'
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ПЗ
17
Дуда
ЛП
10
Серхи Дардер
ОП
36
Ресио
ОП
14
Саму
ПП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
18
Луис Альберто
АП
10
Хуанпи
АП
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Камени
15
Бока
20
Санчес
3
Велигтон
16
Росалес
10
Дардер
36
Ресио
17
Дуда
14
Саму
70
Кастильехо
24
Санта Крус
4-1-3-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
8
Кроос
18
Бэйл
22
Иско
23
Родригес
9
Бензема
7
Роналду
17
Дуда
21
Орта
21
Орта
17
Дуда
20
Санчес
2
Ангелери
2
Ангелери
20
Санчес
36
Ресио
10
Хуанпи
10
Хуанпи
36
Ресио
14
Карвахаль
19
Варан
19
Варан
14
Карвахаль
9
Бензема
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
9
Бензема
18
Бэйл
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Бэйл
Остались в запасе
Малага
Реал
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
13
Гильермо Очоа
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
13
Гильермо Очоа
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Малага - Реал
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 21:55 (прямая)
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