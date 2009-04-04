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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Реал
Малага - Реал: обзор матча 04 апреля 2009
Малага
04.04.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 29 тур
0 : 1
Завершен
Реал
51'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Реал
Желтая карточка
Х. Кальеха
+3
+1
Замена
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
А. Луке
Желтая карточка
М. Гаспар
Замена
Д. Парехо
️️️️
У. Снейдер
Замена
Начо
️️️️
Дуда
Замена
Х. Гарсия
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
С. Бальеста
️️️️
Н. Баха
Желтая карточка
Рауль
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Желтая карточка
Ф. Гаго
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
У. Снейдер
Желтая карточка
Дуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Иньяки Гоитиа
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
32
Апоньо
ЦП
8
Лоло
ЦП
14
Набиль Баха
АП
20
Адриан
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
23
Мигель Торрес
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЛП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
23
Начо
ЛЗ
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
8
Фернандо
ЦП
15
Адриану Феррейра
ЦФ
9
Сальва Бальеста
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
14
Гути
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
4-2-2-1
13
Гоитиа
11
Кальеха
3
Велигтон
18
Гамес
20
Гаспар
32
Апоньо
8
Лоло
17
Дуда
14
Баха
20
Адриан
4-4-2
12
Касильяс
3
Пепе
21
Метцельдер
93
Рамос
23
Торрес
9
Игуаин
10
Снейдер
5
Гаго
8
ван дер Ваарт
7
Рауль
21
Хунтелаар
17
Дуда
23
Начо
23
Начо
17
Дуда
14
Баха
9
Бальеста
9
Бальеста
14
Баха
5
Луке
5
Луке
21
Хунтелаар
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
21
Хунтелаар
10
Снейдер
10
Парехо
10
Парехо
10
Снейдер
Остались в запасе
Малага
Реал
15
Адриану Феррейра
ЦФ
0
Франсеск Арнау
ВР
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
8
Фернандо
ЦП
25
Ежи Дудек
ВР
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
14
Гути
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Остались в запасе
15
Адриану Феррейра
ЦФ
0
Франсеск Арнау
ВР
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
8
Фернандо
ЦП
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
14
Гути
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шустер
Статистика матча Малага - Реал
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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