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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Реал
Малага - Реал: обзор матча 15 марта 2014
Малага
15.03.2014, суббота, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 1
Завершен
Реал
23'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Реал
90'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Л. Модрич
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
М. Ангелери
85'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Ф. Тиссоне
68'
Замена
А. Яковенко
️️️️
Саму
68'
63'
Замена
Хесе
️️️️
Иско
Желтая карточка
Дуда
61'
31'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
К. Бензема
30'
Травма
К. Бензема
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
Желтая карточка
Антунеш
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Антунеш
ЛЗ
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ПЗ
39
Нордин Амрабат
ЛП
4
Игнасио Камачо
ОП
12
Фернандо Тиссоне
ОП
17
Дуда
(К)
ЦП
14
Саму
ПП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
11
Пабло Перес
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-3-1
13
Кабальеро
5
Антунеш
4
Феррейра
20
Санчес
2
Ангелери
4
Камачо
12
Тиссоне
39
Амрабат
17
Дуда
14
Саму
24
Санта Крус
4-1-1-2-2
13
Лопес
14
Карвахаль
3
Пепе
19
Варан
12
Марсело
3
Алонсо
10
Модрич
18
Бэйл
22
Иско
7
Роналду
9
Бензема
14
Саму
7
Яковенко
7
Яковенко
14
Саму
12
Тиссоне
20
Портильо
20
Портильо
12
Тиссоне
2
Ангелери
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
2
Ангелери
10
Модрич
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
10
Модрич
22
Иско
10
Хесе
10
Хесе
22
Иско
9
Бензема
11
Ди Мария
11
Ди Мария
9
Бензема
Остались в запасе
Малага
Реал
13
Идрисс Камени
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
11
Пабло Перес
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
11
Пабло Перес
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Малага - Реал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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