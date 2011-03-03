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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Малага
Реал - Малага: обзор матча 03 марта 2011
Реал
03.03.2011, четверг, 23:55
Испания. Примера, 26 тур
7 : 0
Завершен
Малага
27'
К. Бензема
36'
А. Ди Мария
45'
Марсело
51'
К. Роналду
62'
К. Бензема
68'
К. Роналду (П)
77'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Малага
ГОЛ! 7:0!
К. Роналду
Пас отдал
С. Каналес
Замена
Кала
️️️️
К. Овусу-Абейе
ГОЛ с пенальти! 6:0!
К. Роналду
Вторая желтая
М. Гаспар
Замена
С. Фернандес
️️️️
Хуанми
Замена
К. Стадсгаард
️️️️
М. Демичелис
Замена
С. Каналес
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
М. Гаспар
ГОЛ! 5:0!
К. Бензема
Пас отдал
Марсело
Замена
Ф. Гаго
️️️️
Х. Алонсо
Замена
Э. Адебайор
️️️️
А. Ди Мария
ГОЛ! 4:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 3:0!
Марсело
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
М. Демичелис
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Марсело
Желтая карточка
Л. Диарра
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
0
Ману
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
19
Элизеу
ЛВ
84
Сандро Силва
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
8
Фернандо
(К)
АП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Кака
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
37
Кала
ЦП
36
Ресио
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
39
Альбиоль
93
Рамос
6
Карвалью
19
Диарра
3
Алонсо
10
Озил
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-2-3-1
13
Кабальеро
20
Гаспар
2
Демичелис
3
Велигтон
0
Ману
84
Силва
4
Камачо
0
Овусу-Абейе
8
Фернандо
19
Элизеу
7
Хуанми
3
Алонсо
5
Гаго
5
Гаго
3
Алонсо
10
Озил
20
Каналес
20
Каналес
10
Озил
11
Ди Мария
25
Адебайор
25
Адебайор
11
Ди Мария
0
Овусу-Абейе
37
Кала
37
Кала
0
Овусу-Абейе
2
Демичелис
13
Стадсгаард
13
Стадсгаард
2
Демичелис
7
Хуанми
30
Фернандес
30
Фернандес
7
Хуанми
Остались в запасе
Реал
Малага
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
0
Франсеск Арнау
ВР
36
Ресио
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
36
Ресио
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Реал - Малага
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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