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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Реал
Малага - Реал: обзор матча 22 декабря 2012
Малага
22.12.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
3 : 2
Завершен
Реал
49'
Иско
73'
Р. Санта Крус
76'
Р. Санта Крус
66'
С. Санчес (АГ)
82'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Реал
90'
+2
Желтая карточка
С. Хедира
Желтая карточка
Хоакин
83'
Замена
С. Фернандес
️️️️
Хоакин
83'
82'
ГОЛ! 3:2!
К. Бензема
Пас отдал
М. Озил
80'
Желтая карточка
Пепе
77'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Х. Алонсо
ГОЛ! 3:1!
Р. Санта Крус
Пас отдал
Хоакин
76'
ГОЛ! 2:1!
Р. Санта Крус
73'
70'
Желтая карточка
К. Роналду
Замена
М. Итурра
️️️️
Ф. Портильо
70'
66'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Санчес
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Х. Савиола
65'
64'
Замена
Кака
️️️️
А. Ди Мария
59'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Арбелоа
ГОЛ! 1:0!
Иско
Пас отдал
Хоакин
49'
29'
Желтая карточка
С. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
19
Элизеу
(К)
ЛП
4
Игнасио Камачо
ОП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Мануэль Итурра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Кабальеро
18
Монреаль
2
Демичелис
20
Санчес
18
Гамес
4
Камачо
19
Элизеу
17
Хоакин
22
Иско
20
Портильо
16
Савиола
4-1-1-2-2
1
Адан
2
Эссьен
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
3
Алонсо
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Озил
9
Бензема
7
Роналду
20
Портильо
16
Итурра
16
Итурра
20
Портильо
17
Хоакин
30
Фернандес
30
Фернандес
17
Хоакин
16
Савиола
24
Санта Крус
24
Санта Крус
16
Савиола
3
Алонсо
10
Модрич
10
Модрич
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Кака
10
Кака
11
Ди Мария
5
Арбелоа
7
Кальехон
7
Кальехон
5
Арбелоа
Остались в запасе
Малага
Реал
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
30
Диего Буонанотте
АП
17
Дуда
ЛВ
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
30
Диего Буонанотте
АП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Малага - Реал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:55 (прямая)
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