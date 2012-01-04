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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Малага
Реал - Малага: обзор матча 04 января 2012
Реал
04.01.2012, среда, 01:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Малага
68'
С. Хедира
70'
Г. Игуаин
78'
К. Бензема
10'
С. Санчес
29'
М. Демичелис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Малага
Желтая карточка
Х. Алонсо
+2
Желтая карточка
Н. Монреаль
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
С. Касорла
ГОЛ! 3:2!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Игуаин
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Желтая карточка
Пепе
ГОЛ! 2:2!
Г. Игуаин
ГОЛ! 1:2!
С. Хедира
Замена
Дуда
️️️️
Иско
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Р. ван Нистелрой
Замена
С. Хедира
️️️️
А. Арбелоа
Замена
К. Бензема
️️️️
Х. Кальехон
Замена
М. Озил
️️️️
Кака
ГОЛ! 0:2!
М. Демичелис
Пас отдал
С. Касорла
Желтая карточка
Г. Игуаин
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Санчес
Пас отдал
С. Касорла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
32
Апоньо
ЦП
30
Себастьян Фернандес
АП
22
Иско
АП
8
Санти Касорла
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
Малага
23
Рубен
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
7
Хуанми
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
39
Альбиоль
3
Пепе
5
Арбелоа
19
Диарра
3
Алонсо
10
Кака
7
Кальехон
9
Игуаин
7
Роналду
4-2-3-1
13
Кабальеро
20
Санчес
4
Матейсен
2
Демичелис
18
Монреаль
28
Тулалан
32
Апоньо
8
Касорла
22
Иско
30
Фернандес
9
ван Нистелрой
5
Арбелоа
28
Хедира
28
Хедира
5
Арбелоа
10
Кака
10
Озил
10
Озил
10
Кака
7
Кальехон
9
Бензема
9
Бензема
7
Кальехон
8
Касорла
30
Буонанотте
30
Буонанотте
8
Касорла
22
Иско
17
Дуда
17
Дуда
22
Иско
9
ван Нистелрой
23
Рондон
23
Рондон
9
ван Нистелрой
Остались в запасе
Реал
Малага
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
23
Рубен
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Реал - Малага
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Бернабеу
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