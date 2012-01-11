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Расписание матчей
Испания. Кубок
Малага - Реал
Малага - Реал: обзор матча 11 января 2012
Малага
11.01.2012, среда, 01:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Реал
72'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Малага - Реал
Желтая карточка
С. Рамос
Вторая желтая
А. Арбелоа
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
Замена
Э. Мареска
️️️️
Элизеу
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Иско
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
С. Фернандес
Травма
Ж. Тулалан
Замена
Марсело
️️️️
Кака
Замена
М. Озил
️️️️
С. Хедира
Желтая карточка
М. Демичелис
Травма
С. Хедира
Желтая карточка
А. Арбелоа
18'
Желтая карточка
Л. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
19
Элизеу
(К)
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Малага
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-2-3-1
13
Кабальеро
18
Монреаль
2
Демичелис
4
Матейсен
20
Санчес
8
Касорла
28
Тулалан
19
Элизеу
22
Иско
30
Фернандес
9
ван Нистелрой
4-3-1-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
3
Пепе
17
Коэнтрау
19
Диарра
28
Хедира
3
Алонсо
10
Кака
7
Роналду
9
Игуаин
19
Элизеу
16
Мареска
16
Мареска
19
Элизеу
22
Иско
30
Буонанотте
30
Буонанотте
22
Иско
30
Фернандес
23
Рондон
23
Рондон
30
Фернандес
10
Кака
12
Марсело
12
Марсело
10
Кака
28
Хедира
10
Озил
10
Озил
28
Хедира
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
Остались в запасе
Малага
Реал
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Малага - Реал
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Ла Росаледа
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