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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Реал
Малага - Реал: обзор матча 21 февраля 2016
Малага
21.02.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Реал
66'
Р. Альбентоса
33'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Реал
Желтая карточка
И. Камени
90'
Замена
Дуда
️️️️
Хуанпи
89'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Д. Чоп
81'
75'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Иско
71'
Желтая карточка
Л. Модрич
ГОЛ! 1:1!
Р. Альбентоса
Пас отдал
Велигтон
66'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Р. Орта
63'
61'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Хесе
Желтая карточка
И. Камачо
55'
Желтая карточка
Шарлес
41'
36'
Пенальти не реализован!
К. Роналду
Желтая карточка
Велигтон
35'
33'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Т. Кроос
24'
Желтая карточка
Марсело
23'
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
М. Торрес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Велигтон
(К)
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
36
Ресио
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Хуанпи
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-2-2-2
13
Камени
23
Торрес
3
Велигтон
6
Альбентоса
16
Росалес
36
Ресио
4
Камачо
21
Орта
10
Хуанпи
19
Шарлес
9
Чоп
4-3-2-1
1
Навас
14
Карвахаль
93
Рамос
6
Начо
12
Марсело
8
Кроос
14
Модрич
8
Ковачич
22
Иско
10
Хесе
7
Роналду
21
Орта
8
Форнальс
8
Форнальс
21
Орта
10
Хуанпи
17
Дуда
17
Дуда
10
Хуанпи
9
Чоп
24
Санта Крус
24
Санта Крус
9
Чоп
22
Иско
23
Родригес
23
Родригес
22
Иско
10
Хесе
17
Васкес
17
Васкес
10
Хесе
Остались в запасе
Малага
Реал
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
14
Икечукву Уче
ЦФ
1
Кико Касилья
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Малага - Реал
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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