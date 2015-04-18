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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Малага
Реал - Малага: обзор матча 18 апреля 2015
Реал
18.04.2015, суббота, 21:00
Испания. Примера, 32 тур
3 : 1
Завершен
Малага
23'
С. Рамос
67'
Х. Родригес
90+1'
К. Роналду
69'
Хуанми
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Малага
ГОЛ! 3:1!
К. Роналду
Пас отдал
Чичарито
90'
+1
87'
Замена
Дуда
️️️️
С. Дардер
86'
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
80'
Замена
Р. Орта
️️️️
С. Кастильехо
Желтая карточка
Т. Кроос
79'
75'
Желтая карточка
С. Санчес
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
А. Арбелоа
74'
72'
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
Ресио
69'
ГОЛ! 2:1!
Хуанми
Пас отдал
Р. Росалес
ГОЛ! 2:0!
Х. Родригес
Пас отдал
К. Роналду
67'
Пенальти не реализован!
К. Роналду
65'
Желтая карточка
А. Арбелоа
60'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Л. Модрич
58'
Травма
Л. Модрич
56'
ГОЛ! 1:0!
С. Рамос
Пас отдал
К. Роналду
23'
Замена
Чичарито
️️️️
Г. Бэйл
4'
Травма
Г. Бэйл
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЛЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
15
Артур Бока
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ПЗ
10
Серхи Дардер
ОП
36
Ресио
ОП
39
Нордин Амрабат
ЦП
14
Саму
ПП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
7
Хуанми
(К)
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
4-2-3-1
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
10
Модрич
8
Кроос
22
Иско
23
Родригес
18
Бэйл
7
Роналду
4-2-2-1-1
13
Камени
16
Росалес
2
Ангелери
15
Бока
20
Санчес
10
Дардер
36
Ресио
14
Саму
39
Амрабат
70
Кастильехо
7
Хуанми
5
Арбелоа
14
Карвахаль
14
Карвахаль
5
Арбелоа
10
Модрич
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
10
Модрич
18
Бэйл
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Бэйл
70
Кастильехо
21
Орта
21
Орта
70
Кастильехо
36
Ресио
12
Тиссоне
12
Тиссоне
36
Ресио
10
Дардер
17
Дуда
17
Дуда
10
Дардер
Остались в запасе
Реал
Малага
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
10
Хесе
ЛВ
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал - Малага
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 20:55 (прямая)
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