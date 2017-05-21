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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Реал
Малага - Реал: обзор матча 21 мая 2017
Малага
21.05.2017, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 2
Завершен
Реал
2'
К. Роналду
55'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Реал
73'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
Замена
Дуда
️️️️
Джони
72'
Замена
Шарлес
️️️️
С. Рамирес
69'
66'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Каземиро
66'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Иско
Замена
Г. Кастро
️️️️
Кеко
60'
Желтая карточка
Джони
57'
Желтая карточка
И. Камени
56'
55'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Р. Варан
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
Иско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Федерико Рикка
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ПЗ
24
Джони
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ОП
36
Ресио
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Кеко
ПП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Малага
71
Денис Бойко
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
5
Гонсало Кастро
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Камени
16
Рикка
23
Эрнандес
17
Вильянуэва
23
Торрес
4
Камачо
36
Ресио
20
Кеко
24
Джони
8
Форнальс
19
Рамирес
4-1-2-1-2
1
Навас
13
Данило
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
20
Кеко
5
Кастро
5
Кастро
20
Кеко
24
Джони
17
Дуда
17
Дуда
24
Джони
19
Рамирес
19
Шарлес
19
Шарлес
19
Рамирес
5
Каземиро
8
Ковачич
8
Ковачич
5
Каземиро
22
Иско
23
Родригес
23
Родригес
22
Иско
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
Остались в запасе
Малага
Реал
71
Денис Бойко
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Малага - Реал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Ла Росаледа
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