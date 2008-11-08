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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Малага
Реал - Малага: обзор матча 08 ноября 2008
Реал
08.11.2008, суббота, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
4 : 3
Завершен
Малага
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Статистика матча Реал - Малага
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Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Посещаемость:
70000 из 85454 зрителей (81%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 21:55 (прямая)
Новости команд
Все
Реал
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