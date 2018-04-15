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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Реал
Малага - Реал: обзор матча 15 апреля 2018
Малага
15.04.2018, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 32 тур
1 : 2
Завершен
Реал
90+3'
Д. Ролан
29'
Иско
63'
Каземиро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Реал
ГОЛ! 1:2!
Д. Ролан
90'
+3
Желтая карточка
Р. Росалес
90'
+2
63'
ГОЛ! 0:2!
Каземиро
Пас отдал
Иско
Желтая карточка
М. Итурра
55'
Желтая карточка
Ф. Рикка
36'
29'
ГОЛ! 0:1!
Иско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Роберто
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Малага
1
Андрес Прието
ВР
14
Саму
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
3-4-2
13
Роберто
16
Рикка
23
Торрес
16
Росалес
5
Кастро
16
Итурра
25
Ласен
8
Гонсалес
4
Ролан
12
Идейе
4-1-1-3-1
1
Навас
14
Карвахаль
24
Вальехо
93
Рамос
19
Эрнандес
5
Каземиро
8
Ковачич
17
Васкес
22
Иско
10
Асенсио
9
Бензема
Остались в запасе
Малага
Реал
1
Андрес Прието
ВР
14
Саму
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
14
Саму
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Малага - Реал
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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