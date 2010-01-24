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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Малага
Реал - Малага: обзор матча 24 января 2010
Реал
24.01.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 0
Завершен
Малага
36'
К. Роналду
39'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Малага
Замена
Рауль
️️️️
Кака
Замена
Ф. Портильо
️️️️
П. Мтилига
Желтая карточка
П. Мтилига
Красная карточка
К. Роналду
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Гути
Замена
Хуанми
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Х. Гамес
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Х. Лопес
Замена
Марсело
️️️️
Э. Гарай
Желтая карточка
Ф. Кайседо
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Гути
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Кака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Гути
(К)
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Кака
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
(К)
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
6
Даниэл Торибио
ЦП
8
Фернандо
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
35
Хави Лопес
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
12
Марсело
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
7
Рауль
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
39
Альбиоль
93
Рамос
24
Гарай
3
Алонсо
19
Диарра
14
Гути
10
Кака
9
Бензема
7
Роналду
4-2-3-1
78
Мунуа
18
Гамес
88
Гонсалес
3
Велигтон
8
Мтилига
6
Торибио
8
Фернандо
35
Хави Лопес
18
Бенашур
17
Дуда
10
Кайседо
24
Гарай
12
Марсело
12
Марсело
24
Гарай
14
Гути
23
Гранеро
23
Гранеро
14
Гути
10
Кака
7
Рауль
7
Рауль
10
Кака
8
Мтилига
20
Портильо
20
Портильо
8
Мтилига
35
Хави Лопес
45
Форестьери
45
Форестьери
35
Хави Лопес
10
Кайседо
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Кайседо
Остались в запасе
Реал
Малага
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
5
Педро Москера
ЦП
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал - Малага
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Бернабеу
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