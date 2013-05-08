Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Малага
Реал - Малага: обзор матча 08 мая 2013
Реал
08.05.2013, среда, 23:30
Испания. Примера, 36 тур
6 : 2
Завершен
Малага
3'
Р. Альбиоль
26'
К. Роналду
33'
М. Озил
45+1'
К. Бензема
63'
Л. Модрич
90+1'
А. Ди Мария
15'
Р. Санта Крус
36'
Антунеш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Малага
ГОЛ! 6:2!
А. Ди Мария
Пас отдал
Фабиньо
90'
+1
80'
Желтая карточка
М. Итурра
Желтая карточка
К. Роналду
80'
Замена
Фабиньо
️️️️
Ф. Коэнтрау
76'
76'
Замена
О. Оньеву
️️️️
Элизеу
73'
Вторая желтая
М. Демичелис
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
68'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Л. Модрич
64'
ГОЛ! 5:2!
Л. Модрич
Пас отдал
К. Бензема
63'
45'
+1
Желтая карточка
М. Демичелис
ГОЛ! 4:2!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
45'
+1
42'
Замена
И. Камени
️️️️
В. Кабальеро
36'
ГОЛ! 3:2!
Антунеш
Пас отдал
Ф. Портильо
ГОЛ! 3:1!
М. Озил
Пас отдал
К. Роналду
33'
27'
Замена
М. Итурра
️️️️
Ж. Баптиста
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Алонсо
26'
25'
Желтая карточка
Р. Санта Крус
Пенальти не реализован!
К. Роналду
22'
21'
Красная карточка
С. Санчес
15'
ГОЛ! 1:1!
Р. Санта Крус
Пас отдал
Д. Лугано
ГОЛ! 1:0!
Р. Альбиоль
Пас отдал
Л. Модрич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Начо
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Антунеш
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
19
Элизеу
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ОП
22
Иско
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
10
Жулио Баптиста
(К)
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Мануэль Итурра
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Лопес
17
Коэнтрау
19
Варан
39
Альбиоль
6
Начо
2
Эссьен
3
Алонсо
10
Модрич
10
Озил
9
Бензема
7
Роналду
4-1-3-2
13
Кабальеро
20
Санчес
14
Лугано
2
Демичелис
5
Антунеш
4
Камачо
20
Портильо
22
Иско
19
Элизеу
10
Баптиста
24
Санта Крус
17
Коэнтрау
6
Фабиньо
6
Фабиньо
17
Коэнтрау
10
Модрич
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Модрич
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
13
Кабальеро
13
Камени
13
Камени
13
Кабальеро
19
Элизеу
23
Оньеву
23
Оньеву
19
Элизеу
10
Баптиста
16
Итурра
16
Итурра
10
Баптиста
Остались в запасе
Реал
Малага
12
Икер Касильяс
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
17
Дуда
ЛВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
17
Дуда
ЛВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Реал - Малага
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:25 (прямая)
Новости команд
Все
Реал
Малага
«Реал» купил нового полузащитника
10:39
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
Моуринью попросил «Реал» продлить контракты с четырьмя футболистами
00:31
Моуринью помогает Винисиусу справиться с психологическими проблемами
Вчера, 23:37
2
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
Вчера, 17:21
1
«Реал» купил нового полузащитника
10:39
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
Моуринью попросил «Реал» продлить контракты с четырьмя футболистами
00:31
Моуринью помогает Винисиусу справиться с психологическими проблемами
Вчера, 23:37
2
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
Вчера, 17:21
1
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+