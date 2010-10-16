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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Реал
Малага - Реал: обзор матча 16 октября 2010
Малага
16.10.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 7 тур
1 : 4
Завершен
Реал
55'
К. Стадсгаард
30'
Г. Игуаин
45'
К. Роналду
50'
К. Роналду (П)
65'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Реал
Замена
С. Каналес
️️️️
М. Озил
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Апоньо
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
Замена
П. Леон
️️️️
А. Ди Мария
Замена
С. Силва
️️️️
Фернандо
ГОЛ! 1:4!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
А. Арбелоа
ГОЛ! 1:3!
К. Стадсгаард
Замена
А. Луке
️️️️
Э. Гомес Рамос
ГОЛ с пенальти! 0:3!
К. Роналду
Желтая карточка
Ф. Арнау
+1
Желтая карточка
Х. Гамес
+1
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
Желтая карточка
Э. Гомес Рамос
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Роналду
15'
Желтая карточка
С. Хедира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Родриго Галатто
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
18
Хесус Гамес
(К)
ПЗ
0
Квинси Овусу-Абейе
ЛВ
24
Хуанито
ЦП
32
Апоньо
ЦП
8
Фернандо
ЦП
28
Эдуардо Гомес Рамос
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
36
Эдиньо
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
5
Альберт Луке
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-3-2-1
13
Галатто
8
Мтилига
3
Велигтон
13
Стадсгаард
18
Гамес
24
Хуанито
32
Апоньо
8
Фернандо
0
Овусу-Абейе
28
Рамос
23
Рондон
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
6
Карвалью
3
Пепе
12
Марсело
28
Хедира
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
9
Игуаин
8
Фернандо
84
Силва
84
Силва
8
Фернандо
32
Апоньо
20
Портильо
20
Портильо
32
Апоньо
28
Рамос
5
Луке
5
Луке
28
Рамос
10
Озил
20
Каналес
20
Каналес
10
Озил
11
Ди Мария
14
Леон
14
Леон
11
Ди Мария
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
Остались в запасе
Малага
Реал
36
Эдиньо
ЦП
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
36
Эдиньо
ЦП
82
Хавьер Малагуэньо
ЦЗ
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Малага - Реал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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