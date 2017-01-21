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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Малага
Реал - Малага: обзор матча 21 января 2017
Реал
21.01.2017, суббота, 18:15
Испания. Примера, 19 тур
2 : 1
Завершен
Малага
35'
С. Рамос
43'
С. Рамос
63'
Хуанпи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Малага
Желтая карточка
Л. Васкес
85'
85'
Желтая карточка
М. Сантос
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
82'
79'
Замена
М. Сантос
️️️️
А. Пеньяранда
78'
Желтая карточка
И. Камачо
Замена
М. Ковачич
️️️️
Л. Модрич
78'
73'
Замена
М. Демичелис
️️️️
Хуанкар
72'
Травма
Хуанкар
67'
Замена
Джони
️️️️
Г. Кастро
63'
ГОЛ! 2:1!
Хуанпи
ГОЛ! 2:0!
С. Рамос
Пас отдал
Т. Кроос
43'
39'
Желтая карточка
Хуанкар
Желтая карточка
Каземиро
37'
ГОЛ! 1:0!
С. Рамос
Пас отдал
Т. Кроос
35'
Замена
Иско
️️️️
Марсело
25'
Травма
Марсело
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
27
Хуанкар
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
8
Луис Муньос
ОП
36
Ресио
ОП
4
Игнасио Камачо
ОП
10
Хуанпи
АП
8
Пабло Форнальс
АП
Реал
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Малага
71
Денис Бойко
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
20
Кеко
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
6
Начо
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
17
Васкес
7
Роналду
9
Бензема
3-3-1-3
13
Камени
16
Росалес
17
Вильянуэва
27
Хуанкар
8
Муньос
36
Ресио
4
Камачо
5
Кастро
10
Хуанпи
8
Форнальс
7
Пеньяранда
14
Модрич
8
Ковачич
8
Ковачич
14
Модрич
12
Марсело
22
Иско
22
Иско
12
Марсело
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
5
Кастро
24
Джони
24
Джони
5
Кастро
27
Хуанкар
2
Демичелис
2
Демичелис
27
Хуанкар
7
Пеньяранда
27
Сантос
27
Сантос
7
Пеньяранда
Остались в запасе
Реал
Малага
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
20
Кеко
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
20
Кеко
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Реал - Малага
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бернабеу
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