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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Малага
Реал - Малага: обзор матча 26 сентября 2015
Реал
26.09.2015, суббота, 19:15
Испания. Примера, 6 тур
0 : 0
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Малага
Желтая карточка
К. Роналду
90'
+4
Желтая карточка
Д. Карвахаль
89'
87'
Желтая карточка
Хуанпи
80'
Замена
Р. Орта
️️️️
П. Форнальс
77'
Красная карточка
Н. Амрабат
70'
Замена
Хуанпи
️️️️
А. Тигадуини
66'
Желтая карточка
Ресио
Замена
М. Ковачич
️️️️
Хесе
60'
Желтая карточка
Начо
52'
Желтая карточка
Р. Варан
48'
27'
Желтая карточка
М. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
36
Ресио
ЦП
24
Аднан Тигадуини
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
10
Хуанпи
АП
19
Шарлес
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
12
Марсело
6
Начо
19
Варан
14
Карвахаль
14
Модрич
8
Кроос
10
Хесе
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
4-4-1-1
13
Камени
3
Велигтон
2
Ангелери
23
Торрес
16
Росалес
36
Ресио
24
Тигадуини
27
Хуанкар
12
Тиссоне
8
Форнальс
39
Амрабат
10
Хесе
8
Ковачич
8
Ковачич
10
Хесе
8
Форнальс
21
Орта
21
Орта
8
Форнальс
24
Тигадуини
10
Хуанпи
10
Хуанпи
24
Тигадуини
Остались в запасе
Реал
Малага
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Каземиро
ОП
90
Денис Черышев
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
19
Шарлес
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Каземиро
ОП
90
Денис Черышев
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
19
Шарлес
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Реал - Малага
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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