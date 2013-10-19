Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Малага
Реал - Малага: обзор матча 19 октября 2013
Реал
19.10.2013, суббота, 18:00
Испания. Примера, 9 тур
2 : 0
Завершен
Малага
47'
А. Ди Мария
90+1'
К. Роналду (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Малага
Желтая карточка
Д. Карвахаль
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Роналду
90'
+1
Замена
Хесе
️️️️
А. Ди Мария
83'
80'
Желтая карточка
С. Санчес
78'
Замена
С. Дардер
️️️️
Антунеш
77'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Ф. Портильо
Замена
Г. Бэйл
️️️️
А. Мората
76'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Иско
72'
69'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
Саму
49'
Желтая карточка
Элизеу
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
47'
11'
Желтая карточка
Антунеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Антунеш
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Велигтон
(К)
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
19
Элизеу
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
14
Саму
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
36
Роберто Чен
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
17
Дуда
ЛВ
12
Бобли Андерсон
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-2-2-2
13
Лопес
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
14
Карвахаль
14
Ильярраменди
28
Хедира
22
Иско
11
Ди Мария
21
Мората
7
Роналду
4-3-1-2
13
Кабальеро
18
Гамес
20
Санчес
3
Велигтон
5
Антунеш
12
Тиссоне
4
Камачо
19
Элизеу
20
Портильо
77
Эль-Хамдауи
14
Саму
22
Иско
10
Модрич
10
Модрич
22
Иско
11
Ди Мария
10
Хесе
10
Хесе
11
Ди Мария
21
Мората
18
Бэйл
18
Бэйл
21
Мората
14
Саму
12
Андерсон
12
Андерсон
14
Саму
5
Антунеш
10
Дардер
10
Дардер
5
Антунеш
20
Портильо
24
Санта Крус
24
Санта Крус
20
Портильо
Остались в запасе
Реал
Малага
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
36
Роберто Чен
ЦЗ
13
Идрисс Камени
ВР
77
Педро Моралес
ЛП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Каземиро
ОП
Остались в запасе
36
Роберто Чен
ЦЗ
13
Идрисс Камени
ВР
77
Педро Моралес
ЛП
17
Дуда
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал - Малага
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Реал
Малага
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
Вчера, 15:17
3
Беллингем продлил контракт с «Реалом» на улучшенных условиях
Вчера, 13:16
1
«Реал» купил нового полузащитника
Вчера, 10:39
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
Вчера, 15:17
3
Беллингем продлил контракт с «Реалом» на улучшенных условиях
Вчера, 13:16
1
«Реал» купил нового полузащитника
Вчера, 10:39
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+