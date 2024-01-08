В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»

В пресс-службе «Реал Сосьедада» объяснили замену Арсена Захаряна в перерыве кубкового матча с «Малагой» (1:0).
«Арсен Захарян был заменен в матче с «Малагой» из-за столкновения с соперником. Футболист будет готов к следующему матчу», – сообщили в баскском клубе.
- 20‑летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года.
- За клуб из Сан‑Себастьяна он провел 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.
- В начале сезона хавбек также сыграл 5 встреч за «Динамо», в которых отметился 2 голами и 1 голевым пасом.
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