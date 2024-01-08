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    • В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»

    В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»

    В пресс-службе «Реал Сосьедада» объяснили замену Арсена Захаряна в перерыве кубкового матча с «Малагой» (1:0).

    «Арсен Захарян был заменен в матче с «Малагой» из-за столкновения с соперником. Футболист будет готов к следующему матчу», – сообщили в баскском клубе.

    • 20‑летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года.
    • За клуб из Сан‑Себастьяна он провел 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.
    • В начале сезона хавбек также сыграл 5 встреч за «Динамо», в которых отметился 2 голами и 1 голевым пасом.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    08.01.2024 19:40
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