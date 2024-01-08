В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»

В пресс-службе «Реал Сосьедада» объяснили замену Арсена Захаряна в перерыве кубкового матча с «Малагой» (1:0).

«Арсен Захарян был заменен в матче с «Малагой» из-за столкновения с соперником. Футболист будет готов к следующему матчу», – сообщили в баскском клубе.