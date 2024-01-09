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    • Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»

    Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»

    Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян объяснил свою замену в перерыве матча 1/16 финала Кубка Испании с «Малагой».

    – Моя замена связана с тем, что чуть повредил спину в первом тайме, сказали не рисковать. Я уже играл справа, это не прям что‑то новое для меня.

    – Давай подведем итог этого полугода, что для тебя было самым трудным?

    – Самым трудным было начало, когда я только приехал, заболел пару раз. Сейчас я наслаждаюсь, кайфую и работаю, доволен.

    – Твоя роль в командном прессинге?

    – Зависит от позиции, в центре поля по‑другому, на краю иначе. Что делать, знал уже до этого, потому что чуть схожее с временами Сандро Шварца в «Динамо». Мне доносят идеи через перевод на английский. Это трудная работа, но тут и тренировки нелегкие. Если хорошо тренируешься, то выдерживаешь.

    • 20‑летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года.
    • За клуб из Сан‑Себастьяна он провел 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.
    • В начале сезона хавбек также сыграл 5 встреч за «Динамо», в которых отметился 2 голами и 1 голевым пасом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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