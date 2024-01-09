Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян объяснил свою замену в перерыве матча 1/16 финала Кубка Испании с «Малагой».

– Моя замена связана с тем, что чуть повредил спину в первом тайме, сказали не рисковать. Я уже играл справа, это не прям что‑то новое для меня.

– Давай подведем итог этого полугода, что для тебя было самым трудным?

– Самым трудным было начало, когда я только приехал, заболел пару раз. Сейчас я наслаждаюсь, кайфую и работаю, доволен.

– Твоя роль в командном прессинге?

– Зависит от позиции, в центре поля по‑другому, на краю иначе. Что делать, знал уже до этого, потому что чуть схожее с временами Сандро Шварца в «Динамо». Мне доносят идеи через перевод на английский. Это трудная работа, но тут и тренировки нелегкие. Если хорошо тренируешься, то выдерживаешь.