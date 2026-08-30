Примера. «Реал» разгромил «Малагу» – 4:0

«Реал» крупно обыграл «Малагу» в 3-м туре Примеры.
Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и закончилась со счетом 4:0 в пользу мадридской команды.
«Реал» под руководством Жозе Моуринью набрал девять очков в трех играх и возглавляет турнирную таблицу.
Испания. Примера. 3 тур
Реал - Малага - 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 - Д. Беллингем, 19; 2:0 - A. Herrero , 26 (в свои ворота); 3:0 - К. Мбаппе, 30; 4:0 - А. Гюлер, 90+1.
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Реал
Малага
Трент Александер-Арнольд
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Антонио Рюдигер
0%
Дин Хейсен
0%
Марк Кукурелья
0%
Федерико Вальверде
0%
Эдуардо Камавинга
0%
Браим Диас
0%
Джуд Беллингем
0%
Винисиус
0%
Килиан Мбаппе
0%
Тибо Куртуа
0%
Арда Гюлер
0%
Бернарду Силва
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Ян Диоманде
0%
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Izan Merino
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Rafita
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Einar Galilea
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Carlos Puga
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Ángel Recio
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Rafa Rodriguez
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Карлос Дотор
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David Larrubia
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Alfonso Herrero
0%
Хоакин Муньос
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Чупе
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Хосе Салинас
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Пабло Мартинес
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Хуан Крус
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Haitam Abaida
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Ramón Enríquez
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Источник: «Бомбардир»