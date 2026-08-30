Примера. «Реал» разгромил «Малагу» – 4:0

«Реал» крупно обыграл «Малагу» в 3-м туре Примеры.

Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и закончилась со счетом 4:0 в пользу мадридской команды.

«Реал» под руководством Жозе Моуринью набрал девять очков в трех играх и возглавляет турнирную таблицу.