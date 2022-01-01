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Ла Лига 2026/2027
Футбольные стадионы
Ла Лига 2026-2027 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Бернабеу
Мадрид
85 454
2
Камп Ноу
Барселона
99 786
3
Рияд Эйр Метрополитано
Мадрид
67 703
4
Рамон Санчес Писхуан
Севилья
45 500
5
Месталья
Валенсия
55 000
6
Реале Арена
Сан-Себастьян
32 076
7
Эстадио де ла Серамика
Вильярреал
22 000
8
Бенито Вильямарин
Севилья
51 700
9
Сан Мамес Баррия
Бильбао
53 332
10
Балаидос
Виго
31 800
11
Стейдж Фронт
Барселона
40 500
12
Колисео Алфонсо Перес
Хетафе
17 700
13
Мендисорроса
Витория-Гастейс
19 900
14
Вальекас
Мадрид
14 708
15
Эль Садар
Памплона
19 553
16
Сьюдад де Валенсия
Валенсия
25 354
17
Ла Росаледа
Малага
30 044
18
Риасор
Ла-Корунья
34 711
19
Мартинес Валеро
Эльче
39 000
20
Эль Сардинеро
Сантандер
22 124
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