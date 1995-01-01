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    Испания. Примера - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Джуд Беллингем Реал 21 14 1 0.67
    2 Артем Довбик Жирона 20 14 3 0.70
    3 Борха Майорал Хетафе 23 14 4 0.61
    4 Альваро Мората Атлетико 22 13 0 0.59
    5 Антуан Гризманн Атлетико 24 11 3 0.46
    6 Уго Дуро Валенсия 24 10 0 0.42
    7 Жерар Морено Вильярреал 21 10 2 0.48
    8 Анте Будимир Осасуна 24 10 3 0.42
    9 Горка Гурусета Атлетик 24 9 0 0.38
    10 Роберт Левандовски Барселона 22 9 2 0.41
    11 Александр Сорлот Вильярреал 21 8 0 0.38
    12 Иньяки Уильямс Атлетик 21 8 0 0.38
    13 Йорген-Странд Ларсен Сельта 23 8 0 0.35
    14 Саму Омородион Гранада, Алавес 23 8 0 0.35
    15 Микель Оярсабаль Реал Сосьедад 22 8 2 0.36
    16 Юссеф Эн-Несири Севилья 19 7 0 0.37
    17 Ферран Торрес Барселона 19 7 0 0.37
    18 Виллиан Жозе Бетис 20 7 0 0.35
    19 Кристиан Стуани Жирона 21 7 0 0.33
    20 Хоселу Реал 23 7 0 0.30
    21 Родриго Реал 23 7 0 0.30
    22 Винисиус Реал 14 6 0 0.43
    23 Хосе Луис Моралес Вильярреал 17 6 0 0.35
    24 Такефуса Кубо Реал Сосьедад 18 6 0 0.33
    25 Серхио Аррибас Альмерия 23 6 0 0.26
    26 Иско Бетис 22 6 1 0.27
    27 Брайан Сарагоса Гранада 22 6 1 0.27
    28 Мюрто Узуни Гранада 23 6 2 0.26
    29 Абдон Мальорка 20 5 0 0.25
    30 Альваро Гарсия Райо Вальекано 21 5 0 0.24
    31 Савио Жирона 22 5 0 0.23
    32 Кириан Родригес Лас-Пальмас 23 5 0 0.22
    33 Кристофер Рамос Кадис 24 5 0 0.21
    34 Илкай Гюндоган Барселона 24 5 1 0.21
    35 Мэйсон Гринвуд Хетафе 20 5 2 0.25
    36 Мемфис Депай Атлетико 13 4 0 0.31
    37 Янхель Эррера Жирона 17 4 0 0.24
    38 Анхель Корреа Атлетико 18 4 0 0.22
    39 Жоау Феликс Барселона 18 4 0 0.22
    40 Лео Баптистао Альмерия 19 4 0 0.21
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Савио Жирона 22 7
    2 Тони Кроос Реал 23 7
    3 Нико Уильямс Атлетик 20 6
    4 Алехандро Баэна Вильярреал 21 6
    5 Ян Коуто Жирона 22 6
    6 Антуан Гризманн Атлетико 24 6
    7 Диего Рико Хетафе 19 5
    8 Лукас Робертоне Альмерия 19 5
    9 Артем Довбик Жирона 20 5
    10 Роберт Левандовски Барселона 22 5
    11 Ойан Сансет Атлетик 22 5
    12 Сауль Ньигес Атлетико 23 5
    13 Илкай Гюндоган Барселона 24 5
    14 Рафинья Барселона 14 4
    15 Фран Гарсия Реал 16 4
    16 Оскар де Маркос Атлетик 17 4
    17 Лука Модрич Реал 18 4
    18 Яго Аспас Сельта 20 4
    19 Мэйсон Гринвуд Хетафе 20 4
    20 Александр Сорлот Вильярреал 21 4
    21 Родриго Де Пауль Атлетико 21 4
    22 Алейкс Гарсия Жирона 22 4
    23 Мигель Гутьеррес Жирона 22 4
    24 Хон Гуриди Алавес 23 4
    25 Родриго Реал 23 4
    26 Ларджи Рамазани Альмерия 23 4
    27 Сандро Рамирес Лас-Пальмас 13 3
    28 Луис Энрике Бетис 14 3
    29 Альберто Молейро Лас-Пальмас 14 3
    30 Рауль де Томас Райо Вальекано 16 3
    31 Лукас Бойе Гранада 17 3
    32 Сусо Севилья 18 3
    33 Лукас Реал 18 3
    34 Луис Авила Осасуна, Бетис 18 3
    35 Такефуса Кубо Реал Сосьедад 18 3
    36 Мануэль Санчес Сельта 18 3
    37 Виктор Цыганков Жирона 19 3
    38 Микель Мерино Реал Сосьедад 20 3
    39 Адрия Педроса Севилья 20 3
    40 Хави Лопес Алавес 20 3
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Артем Довбик Жирона 20 14 5 19
    2 Джуд Беллингем Реал 21 14 3 17
    3 Антуан Гризманн Атлетико 24 11 6 17
    4 Борха Майорал Хетафе 23 14 1 15
    5 Роберт Левандовски Барселона 22 9 5 14
    6 Альваро Мората Атлетико 22 13 1 14
    7 Александр Сорлот Вильярреал 21 8 4 12
    8 Жерар Морено Вильярреал 21 10 2 12
    9 Савио Жирона 22 5 7 12
    10 Анте Будимир Осасуна 24 10 2 12
    11 Уго Дуро Валенсия 24 10 2 12
    12 Иньяки Уильямс Атлетик 21 8 3 11
    13 Родриго Реал 23 7 4 11
    14 Горка Гурусета Атлетик 24 9 2 11
    15 Йорген-Странд Ларсен Сельта 23 8 2 10
    16 Илкай Гюндоган Барселона 24 5 5 10
    17 Такефуса Кубо Реал Сосьедад 18 6 3 9
    18 Ферран Торрес Барселона 19 7 2 9
    19 Виллиан Жозе Бетис 20 7 2 9
    20 Мэйсон Гринвуд Хетафе 20 5 4 9
    21 Нико Уильямс Атлетик 20 3 6 9
    22 Кристиан Стуани Жирона 21 7 2 9
    23 Иско Бетис 22 6 3 9
    24 Микель Оярсабаль Реал Сосьедад 22 8 1 9
    25 Хоселу Реал 23 7 2 9
    26 Саму Омородион Гранада, Алавес 23 8 1 9
    27 Винисиус Реал 14 6 2 8
    28 Юссеф Эн-Несири Севилья 19 7 1 8
    29 Ойан Сансет Атлетик 22 3 5 8
    30 Брайан Сарагоса Гранада 22 6 2 8
    31 Тони Кроос Реал 23 1 7 8
    32 Рафинья Барселона 14 3 4 7
    33 Виктор Цыганков Жирона 19 4 3 7
    34 Яго Аспас Сельта 20 3 4 7
    35 Алехандро Баэна Вильярреал 21 1 6 7
    36 Алейкс Гарсия Жирона 22 3 4 7
    37 Ян Коуто Жирона 22 1 6 7
    38 Серхио Аррибас Альмерия 23 6 1 7
    39 Ларджи Рамазани Альмерия 23 3 4 7
    40 Маркос Льоренте Атлетико 24 4 3 7
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Иван Альехо Кадис 22 13
    2 Рубен Алькарас Кадис 22 11
    3 Даконам Джене Хетафе 20 10
    4 Фали Кадис 22 10
    5 Жерар Гумбау Гранада 21 9
    6 Алехандро Баэна Вильярреал 21 8
    7 Дамиан Суарес Хетафе 16 7
    8 Лукас Робертоне Альмерия 19 7
    9 Робен Ле Норман Реал Сосьедад 20 7
    10 Антонио Рюдигер Реал 21 7
    11 Марио Эрмосо Атлетико 21 7
    12 Иско Бетис 22 7
    13 Луис Эспино Райо Вальекано 22 7
    14 Игор Субельдия Реал Сосьедад 23 7
    15 Серджи Кардона Лас-Пальмас 23 7
    16 Кириан Родригес Лас-Пальмас 23 7
    17 Гави Барселона 12 6
    18 Бубакари Сумаре Севилья 15 6
    19 Неманья Гудель Севилья 16 6
    20 Френки де Йонг Барселона 16 6
    21 Санти Комесанья Вильярреал 16 6
    22 Кике Перес Райо Вальекано 17 6
    23 Иван Ракитич Севилья 18 6
    24 Диего Рико Хетафе 19 6
    25 Алехандро Катена Осасуна 19 6
    26 Микель Мерино Реал Сосьедад 20 6
    27 Рубен Собрино Кадис 20 6
    28 Этьенн Капу Вильярреал 21 6
    29 Альваро Гарсия Райо Вальекано 21 6
    30 Брайс Мендес Реал Сосьедад 22 6
    31 Андер Гевара Алавес 23 6
    32 Ларджи Рамазани Альмерия 23 6
    33 Оскар Родригес Хетафе 12 5
    34 Луис Милья Хетафе 13 5
    35 Серхио Рамос Севилья 14 5
    36 Гидо Родригес Бетис 14 5
    37 Абдель Абкар Алавес 14 5
    38 Матия Настасич Мальорка 16 5
    39 Янхель Эррера Жирона 17 5
    40 Лукас Бойе Гранада 17 5
    Игрок Команда Игры Удаления
    1 Домингуш Дуарте Хетафе 13 2
    2 Начо Реал 16 2
    3 Луис Авила Осасуна, Бетис 18 2
    4 Ойан Сансет Атлетик 22 2
    5 Камиль Пиатковски Гранада 2 1
    6 Унаи Гарсия Осасуна 3 1
    7 Феде Кадис 4 1
    8 Витор Роке Барселона 4 1
    9 Фабрицио Ангилери Хетафе 5 1
    10 Дэйли Синкгравен Лас-Пальмас 6 1
    11 Джаглар Сеюнджу Атлетико 6 1
    12 Виктор Чуст Кадис 8 1
    13 Иван Вильяр Сельта 10 1
    14 Абдул Мумин Райо Вальекано 10 1
    15 Селим Амалла Валенсия 12 1
    16 Серхио Рамос Севилья 14 1
    17 Стефан Савич Атлетико 14 1
    18 Альфонсо Педраса Вильярреал 14 1
    19 Рафинья Барселона 14 1
    20 Роберт Наварро Кадис 14 1
    21 Дарвин Мачис Кадис 15 1
    22 Ренато Тапиа Сельта 15 1
    23 Дамиан Суарес Хетафе 16 1
    24 Эктор Бельерин Бетис 16 1
    25 Гонсало Эскаланте Кадис 16 1
    26 Лоик Баде Севилья 16 1
    27 Омар Маскарель Мальорка 17 1
    28 Лукас Бойе Гранада 17 1
    29 Хесус Навас Севилья 18 1
    30 Сусо Севилья 18 1
    31 Альберто Морено Вильярреал 18 1
    32 Габриэль Паулиста Валенсия 18 1
    33 Омар Альдрете Хетафе 18 1
    34 Лео Баптистао Альмерия 19 1
    35 Тьерри Корреа Валенсия 19 1
    36 Алехандро Катена Осасуна 19 1
    37 Яго Аспас Сельта 20 1
    38 Даконам Джене Хетафе 20 1
    39 Виллиан Жозе Бетис 20 1
    40 Рубен Собрино Кадис 20 1
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