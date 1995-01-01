Испания. Примера - статистика

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Джуд Беллингем
|Реал
|21
|14
|1
|0.67
|2
|Артем Довбик
|Жирона
|20
|14
|3
|0.70
|3
|Борха Майорал
|Хетафе
|23
|14
|4
|0.61
|4
|Альваро Мората
|Атлетико
|22
|13
|0
|0.59
|5
|Антуан Гризманн
|Атлетико
|24
|11
|3
|0.46
|6
|Уго Дуро
|Валенсия
|24
|10
|0
|0.42
|7
|Жерар Морено
|Вильярреал
|21
|10
|2
|0.48
|8
|Анте Будимир
|Осасуна
|24
|10
|3
|0.42
|9
|Горка Гурусета
|Атлетик
|24
|9
|0
|0.38
|10
|Роберт Левандовски
|Барселона
|22
|9
|2
|0.41
|11
|Александр Сорлот
|Вильярреал
|21
|8
|0
|0.38
|12
|Иньяки Уильямс
|Атлетик
|21
|8
|0
|0.38
|13
|Йорген-Странд Ларсен
|Сельта
|23
|8
|0
|0.35
|14
|Саму Омородион
|Гранада, Алавес
|23
|8
|0
|0.35
|15
|Микель Оярсабаль
|Реал Сосьедад
|22
|8
|2
|0.36
|16
|Юссеф Эн-Несири
|Севилья
|19
|7
|0
|0.37
|17
|Ферран Торрес
|Барселона
|19
|7
|0
|0.37
|18
|Виллиан Жозе
|Бетис
|20
|7
|0
|0.35
|19
|Кристиан Стуани
|Жирона
|21
|7
|0
|0.33
|20
|Хоселу
|Реал
|23
|7
|0
|0.30
|21
|Родриго
|Реал
|23
|7
|0
|0.30
|22
|Винисиус
|Реал
|14
|6
|0
|0.43
|23
|Хосе Луис Моралес
|Вильярреал
|17
|6
|0
|0.35
|24
|Такефуса Кубо
|Реал Сосьедад
|18
|6
|0
|0.33
|25
|Серхио Аррибас
|Альмерия
|23
|6
|0
|0.26
|26
|Иско
|Бетис
|22
|6
|1
|0.27
|27
|Брайан Сарагоса
|Гранада
|22
|6
|1
|0.27
|28
|Мюрто Узуни
|Гранада
|23
|6
|2
|0.26
|29
|Абдон
|Мальорка
|20
|5
|0
|0.25
|30
|Альваро Гарсия
|Райо Вальекано
|21
|5
|0
|0.24
|31
|Савио
|Жирона
|22
|5
|0
|0.23
|32
|Кириан Родригес
|Лас-Пальмас
|23
|5
|0
|0.22
|33
|Кристофер Рамос
|Кадис
|24
|5
|0
|0.21
|34
|Илкай Гюндоган
|Барселона
|24
|5
|1
|0.21
|35
|Мэйсон Гринвуд
|Хетафе
|20
|5
|2
|0.25
|36
|Мемфис Депай
|Атлетико
|13
|4
|0
|0.31
|37
|Янхель Эррера
|Жирона
|17
|4
|0
|0.24
|38
|Анхель Корреа
|Атлетико
|18
|4
|0
|0.22
|39
|Жоау Феликс
|Барселона
|18
|4
|0
|0.22
|40
|Лео Баптистао
|Альмерия
|19
|4
|0
|0.21
|Игрок
|Команда
|Игры
|Пасы
|1
|Савио
|Жирона
|22
|7
|2
|Тони Кроос
|Реал
|23
|7
|3
|Нико Уильямс
|Атлетик
|20
|6
|4
|Алехандро Баэна
|Вильярреал
|21
|6
|5
|Ян Коуто
|Жирона
|22
|6
|6
|Антуан Гризманн
|Атлетико
|24
|6
|7
|Диего Рико
|Хетафе
|19
|5
|8
|Лукас Робертоне
|Альмерия
|19
|5
|9
|Артем Довбик
|Жирона
|20
|5
|10
|Роберт Левандовски
|Барселона
|22
|5
|11
|Ойан Сансет
|Атлетик
|22
|5
|12
|Сауль Ньигес
|Атлетико
|23
|5
|13
|Илкай Гюндоган
|Барселона
|24
|5
|14
|Рафинья
|Барселона
|14
|4
|15
|Фран Гарсия
|Реал
|16
|4
|16
|Оскар де Маркос
|Атлетик
|17
|4
|17
|Лука Модрич
|Реал
|18
|4
|18
|Яго Аспас
|Сельта
|20
|4
|19
|Мэйсон Гринвуд
|Хетафе
|20
|4
|20
|Александр Сорлот
|Вильярреал
|21
|4
|21
|Родриго Де Пауль
|Атлетико
|21
|4
|22
|Алейкс Гарсия
|Жирона
|22
|4
|23
|Мигель Гутьеррес
|Жирона
|22
|4
|24
|Хон Гуриди
|Алавес
|23
|4
|25
|Родриго
|Реал
|23
|4
|26
|Ларджи Рамазани
|Альмерия
|23
|4
|27
|Сандро Рамирес
|Лас-Пальмас
|13
|3
|28
|Луис Энрике
|Бетис
|14
|3
|29
|Альберто Молейро
|Лас-Пальмас
|14
|3
|30
|Рауль де Томас
|Райо Вальекано
|16
|3
|31
|Лукас Бойе
|Гранада
|17
|3
|32
|Сусо
|Севилья
|18
|3
|33
|Лукас
|Реал
|18
|3
|34
|Луис Авила
|Осасуна, Бетис
|18
|3
|35
|Такефуса Кубо
|Реал Сосьедад
|18
|3
|36
|Мануэль Санчес
|Сельта
|18
|3
|37
|Виктор Цыганков
|Жирона
|19
|3
|38
|Микель Мерино
|Реал Сосьедад
|20
|3
|39
|Адрия Педроса
|Севилья
|20
|3
|40
|Хави Лопес
|Алавес
|20
|3
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пасы
|Гол+Пас
|1
|Артем Довбик
|Жирона
|20
|14
|5
|19
|2
|Джуд Беллингем
|Реал
|21
|14
|3
|17
|3
|Антуан Гризманн
|Атлетико
|24
|11
|6
|17
|4
|Борха Майорал
|Хетафе
|23
|14
|1
|15
|5
|Роберт Левандовски
|Барселона
|22
|9
|5
|14
|6
|Альваро Мората
|Атлетико
|22
|13
|1
|14
|7
|Александр Сорлот
|Вильярреал
|21
|8
|4
|12
|8
|Жерар Морено
|Вильярреал
|21
|10
|2
|12
|9
|Савио
|Жирона
|22
|5
|7
|12
|10
|Анте Будимир
|Осасуна
|24
|10
|2
|12
|11
|Уго Дуро
|Валенсия
|24
|10
|2
|12
|12
|Иньяки Уильямс
|Атлетик
|21
|8
|3
|11
|13
|Родриго
|Реал
|23
|7
|4
|11
|14
|Горка Гурусета
|Атлетик
|24
|9
|2
|11
|15
|Йорген-Странд Ларсен
|Сельта
|23
|8
|2
|10
|16
|Илкай Гюндоган
|Барселона
|24
|5
|5
|10
|17
|Такефуса Кубо
|Реал Сосьедад
|18
|6
|3
|9
|18
|Ферран Торрес
|Барселона
|19
|7
|2
|9
|19
|Виллиан Жозе
|Бетис
|20
|7
|2
|9
|20
|Мэйсон Гринвуд
|Хетафе
|20
|5
|4
|9
|21
|Нико Уильямс
|Атлетик
|20
|3
|6
|9
|22
|Кристиан Стуани
|Жирона
|21
|7
|2
|9
|23
|Иско
|Бетис
|22
|6
|3
|9
|24
|Микель Оярсабаль
|Реал Сосьедад
|22
|8
|1
|9
|25
|Хоселу
|Реал
|23
|7
|2
|9
|26
|Саму Омородион
|Гранада, Алавес
|23
|8
|1
|9
|27
|Винисиус
|Реал
|14
|6
|2
|8
|28
|Юссеф Эн-Несири
|Севилья
|19
|7
|1
|8
|29
|Ойан Сансет
|Атлетик
|22
|3
|5
|8
|30
|Брайан Сарагоса
|Гранада
|22
|6
|2
|8
|31
|Тони Кроос
|Реал
|23
|1
|7
|8
|32
|Рафинья
|Барселона
|14
|3
|4
|7
|33
|Виктор Цыганков
|Жирона
|19
|4
|3
|7
|34
|Яго Аспас
|Сельта
|20
|3
|4
|7
|35
|Алехандро Баэна
|Вильярреал
|21
|1
|6
|7
|36
|Алейкс Гарсия
|Жирона
|22
|3
|4
|7
|37
|Ян Коуто
|Жирона
|22
|1
|6
|7
|38
|Серхио Аррибас
|Альмерия
|23
|6
|1
|7
|39
|Ларджи Рамазани
|Альмерия
|23
|3
|4
|7
|40
|Маркос Льоренте
|Атлетико
|24
|4
|3
|7
|Игрок
|Команда
|Игры
|Предупреждения
|1
|Иван Альехо
|Кадис
|22
|13
|2
|Рубен Алькарас
|Кадис
|22
|11
|3
|Даконам Джене
|Хетафе
|20
|10
|4
|Фали
|Кадис
|22
|10
|5
|Жерар Гумбау
|Гранада
|21
|9
|6
|Алехандро Баэна
|Вильярреал
|21
|8
|7
|Дамиан Суарес
|Хетафе
|16
|7
|8
|Лукас Робертоне
|Альмерия
|19
|7
|9
|Робен Ле Норман
|Реал Сосьедад
|20
|7
|10
|Антонио Рюдигер
|Реал
|21
|7
|11
|Марио Эрмосо
|Атлетико
|21
|7
|12
|Иско
|Бетис
|22
|7
|13
|Луис Эспино
|Райо Вальекано
|22
|7
|14
|Игор Субельдия
|Реал Сосьедад
|23
|7
|15
|Серджи Кардона
|Лас-Пальмас
|23
|7
|16
|Кириан Родригес
|Лас-Пальмас
|23
|7
|17
|Гави
|Барселона
|12
|6
|18
|Бубакари Сумаре
|Севилья
|15
|6
|19
|Неманья Гудель
|Севилья
|16
|6
|20
|Френки де Йонг
|Барселона
|16
|6
|21
|Санти Комесанья
|Вильярреал
|16
|6
|22
|Кике Перес
|Райо Вальекано
|17
|6
|23
|Иван Ракитич
|Севилья
|18
|6
|24
|Диего Рико
|Хетафе
|19
|6
|25
|Алехандро Катена
|Осасуна
|19
|6
|26
|Микель Мерино
|Реал Сосьедад
|20
|6
|27
|Рубен Собрино
|Кадис
|20
|6
|28
|Этьенн Капу
|Вильярреал
|21
|6
|29
|Альваро Гарсия
|Райо Вальекано
|21
|6
|30
|Брайс Мендес
|Реал Сосьедад
|22
|6
|31
|Андер Гевара
|Алавес
|23
|6
|32
|Ларджи Рамазани
|Альмерия
|23
|6
|33
|Оскар Родригес
|Хетафе
|12
|5
|34
|Луис Милья
|Хетафе
|13
|5
|35
|Серхио Рамос
|Севилья
|14
|5
|36
|Гидо Родригес
|Бетис
|14
|5
|37
|Абдель Абкар
|Алавес
|14
|5
|38
|Матия Настасич
|Мальорка
|16
|5
|39
|Янхель Эррера
|Жирона
|17
|5
|40
|Лукас Бойе
|Гранада
|17
|5
|Игрок
|Команда
|Игры
|Удаления
|1
|Домингуш Дуарте
|Хетафе
|13
|2
|2
|Начо
|Реал
|16
|2
|3
|Луис Авила
|Осасуна, Бетис
|18
|2
|4
|Ойан Сансет
|Атлетик
|22
|2
|5
|Камиль Пиатковски
|Гранада
|2
|1
|6
|Унаи Гарсия
|Осасуна
|3
|1
|7
|Феде
|Кадис
|4
|1
|8
|Витор Роке
|Барселона
|4
|1
|9
|Фабрицио Ангилери
|Хетафе
|5
|1
|10
|Дэйли Синкгравен
|Лас-Пальмас
|6
|1
|11
|Джаглар Сеюнджу
|Атлетико
|6
|1
|12
|Виктор Чуст
|Кадис
|8
|1
|13
|Иван Вильяр
|Сельта
|10
|1
|14
|Абдул Мумин
|Райо Вальекано
|10
|1
|15
|Селим Амалла
|Валенсия
|12
|1
|16
|Серхио Рамос
|Севилья
|14
|1
|17
|Стефан Савич
|Атлетико
|14
|1
|18
|Альфонсо Педраса
|Вильярреал
|14
|1
|19
|Рафинья
|Барселона
|14
|1
|20
|Роберт Наварро
|Кадис
|14
|1
|21
|Дарвин Мачис
|Кадис
|15
|1
|22
|Ренато Тапиа
|Сельта
|15
|1
|23
|Дамиан Суарес
|Хетафе
|16
|1
|24
|Эктор Бельерин
|Бетис
|16
|1
|25
|Гонсало Эскаланте
|Кадис
|16
|1
|26
|Лоик Баде
|Севилья
|16
|1
|27
|Омар Маскарель
|Мальорка
|17
|1
|28
|Лукас Бойе
|Гранада
|17
|1
|29
|Хесус Навас
|Севилья
|18
|1
|30
|Сусо
|Севилья
|18
|1
|31
|Альберто Морено
|Вильярреал
|18
|1
|32
|Габриэль Паулиста
|Валенсия
|18
|1
|33
|Омар Альдрете
|Хетафе
|18
|1
|34
|Лео Баптистао
|Альмерия
|19
|1
|35
|Тьерри Корреа
|Валенсия
|19
|1
|36
|Алехандро Катена
|Осасуна
|19
|1
|37
|Яго Аспас
|Сельта
|20
|1
|38
|Даконам Джене
|Хетафе
|20
|1
|39
|Виллиан Жозе
|Бетис
|20
|1
|40
|Рубен Собрино
|Кадис
|20
|1